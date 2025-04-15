В Башкирии экс-инспектор ГИБДД получил год колонии за жестокое задержание водителя

Полицейский душил мужчину ремнем безопасности и бил по голове

В Башкирии суд вынес приговор 36-летнему бывшему инспектору ГИБДД за превышение должностных полномочий. Об этом 15 апреля сообщила Объединённая пресс-служба судов республики.

Инцидент произошёл в августе прошлого года, когда сотрудник дорожной полиции остановил 26-летнего водителя за непристёгнутый ремень безопасности. Проверка выявила неоплаченные штрафы, и инспектор принял решение доставить мужчину в отдел. Когда задержанный отказался пересесть в патрульную машину, последовало применение физической силы.

Полицейский силой вытащил водителя из автомобиля, после чего, находясь позади пассажирского сиденья, затянул ремень безопасности так, что вдавил мужчину в сиденье патрульной машины. Данные действия привели к затруднению дыхания задержанного. Кроме того, в ходе задержания инспектор нанёс водителю несколько ударов по голове.

Нефтекамский городской суд признал экс-полицейского виновным и приговорил к одному году колонии общего режима с запретом занимать должности в системе МВД на протяжении двух лет.

— Видимо не первый раз издевался над людьми, — предположил в соцсетях пользователь Евгений У.

— А почему только один год?! Если бы было наоборот, дали бы 10-ку нарушителю…, — отмечает Алмаз.

— Надо разрешить применение оружия за неповиновение сотруднику полиции, чтобы дурных мыслей не было у нарушителей, — предлагает Вадим.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что сотрудники УФСБ по Башкирии задержали 26-летнего жителя села Михайловка при попытке выехать в Украину для вступления в террористическую организацию в составе ВСУ. Мужчина, заполнивший в январе онлайн-анкету запрещённой группировки и получивший инструкции по пересечению границы, был остановлен спецслужбами во время реализации плана выезда через Москву в третьи страны.