В Башкирии экс-главбуха МВД осудили за хищение 22 млн рублей

Экс-сотрудницу полиции осудили за хищение зарплат фиктивных работников на сумму свыше 22 млн рублей.
26 февраля суд в Салаватском районе Башкирии вынес приговор экс-главбуху ОМВД. Как сообщила объединённая пресс-служба судов региона, суд признал женщину виновной в хищениях в особо крупном размере.

По данным следствия, женщина выстроила мошенническую схему: она завышала себе зарплату, а также регулярно начисляла выплаты знакомым, которые никогда не служили в районной полиции. Общий ущерб превысил 22 млн руб. Схему выявили оперативники собственной безопасности МВД по республике.

Руководство изначально уволило сотрудницу за проступок, порочащий честь органов. Однако районный прокурор оспорил формулировку и добился её изменения на более строгую — в связи с утратой доверия.

Суд назначил бывшему бухгалтеру пять лет лишения свободы в колонии общего режима, запретил занимать руководящие посты в течение двух лет и назначил штраф в 200 тысяч рублей. Исполнение приговора суд отсрочил до достижения ребёнком осуждённой 14-летия.

Суд также удовлетворил гражданский иск и обязал женщину вернуть похищенные 22 млн руб. Обвинение в неправомерном обороте платёжных средств суд снял.

Уголовное дело в отношении Гульнур Арслановой прокуратура Башкирии направила в суд в октябре 2025 года. Как сообщало издание РБК Уфа, следствие установило, что она изготавливала реестры с недостоверными сведениями и переводила бюджетные средства на свой счёт, а также на счета знакомой и родственника. Первоначально следствие оценивало сумму ущерба в 22,7 млн рублей.

Ещё в июле 2024 года Ленинский районный суд Уфы рассматривал вопрос об увольнении Арслановой. Как писал «Коммерсант-Уфа», прокурор Салаватского района указал, что главбух в период 2019–2022 годов незаконно начислила себе 15,7 млн рублей и не отразила эти суммы в декларации о доходах. Суд признал увольнение в связи с утратой доверия законным.

По данным «Интерфакса», подсудимая полностью признала вину в ходе судебного процесса. Как отметила объединённая пресс-служба судов РБ, приговор на момент публикации в законную силу не вступил и может быть обжалован.

