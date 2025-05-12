В Башкирии экс-глава управления строительства ФСИН останется за решёткой

Руслан Валишин, бывший глава Управления строительства №3 ФСИН, останется в колонии — Ленинский райсуд Уфы отказал ему в смягчении наказания, узнал Ньюс-Баш.

Чиновник просил заменить реальный срок на принудительные работы. Не вышло.

А сидит Валишин за превышение полномочий — вместе с экс-министром строительства Башкирии Рамзилем Кучарбаевым они нарушили закон при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов. Цена вопроса — 2,1 миллиарда рублей.

В июле 2023-го суд назначил Валишину 5 лет колонии, а его коллеге — все 9. Позже Кучарбаеву срок скостили до 7,6 лет, а вот Валишину повезло меньше. Оба, кстати, до последнего отрицали вину.

И это ещё не все грехи экс-главы ФСИН. На нём висит ещё одно дело — вместе с Андреем Осиповым из УКСа мэрии Уфы они проворачивали махинации с контрактами на ремонт сквера Волна, парка Кашкадан и строительство катка. Ущерб государству — 27,4 миллиона рублей.

Вот и думай теперь, что лучше — строить тюрьмы или сидеть в них. Кажется, Руслан попробует оба варианта.

Ранее в Уфе экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом после попытки «решить вопрос» с водителем, скрывшимся с места ДТП. Инспектор требовал 15 тысяч рублей, но нарушитель оказался принципиальным и сообщил о вымогательстве.