В Башкирии экс-глава отдела по борьбе с коррупцией получил 4 года тюрьмы

Бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией в городе Октябрьский получил 4 года колонии за мошенничество. Вместе с двумя коллегами он взял 2,5 млн рублей с подпольного торговца алкоголем, пообещав ему смягчение приговора, но выполнять обещание не собирался.

В башкирском городе Октябрьский вынесли приговор по делу о мошенничестве в рядах полиции. Бывший начальник местного подразделения по борьбе с коррупцией отправится в колонию на 4 года. Как сообщает Следственный комитет по РБ, его признали виновным в обмане на 2,5 миллиона рублей.

История началась ещё в 2022 году, когда под следствием оказался местный бутлегер, торговавший алкоголем. Не слишком разбираясь в законах, он решил «решить вопрос» и обратился к полицейскому с предложением взятки в 2,5 миллиона. За эти деньги он хотел получить подписку о невыезде и переквалификацию своего дела на менее тяжкую статью.

Полицейский, вступив в сговор с начальником местного отдела полиции и главой антикоррупционного подразделения, на сделку согласился. Однако троица в погонах и не думала влиять на суд. Они просто решили воспользоваться юридической безграмотностью коммерсанта, забрали деньги и поделили их между собой. Расчёт был прост: испугавшись нового срока, обманутый бутлегер никому не пожалуется.

Факт мошенничества вскрыли оперативники регионального управления ФСБ. Следователи собрали неопровержимые доказательства, и дело дошло до суда.

В итоге борец с коррупцией сам оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо 4 лет колонии общего режима, ему на 2,5 года запретили занимать должности в правоохранительных органах. Имущество фигуранта и его подельников арестовано.

Расследование в отношении двух его сообщников ещё продолжается. Не уйдёт от ответственности и сам взяткодатель.