В Башкирии экс-глава отдела по борьбе с коррупцией получил 4 года тюрьмы

Бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией в городе Октябрьский получил 4 года колонии за мошенничество. Вместе с двумя коллегами он взял 2,5 млн рублей с подпольного торговца алкоголем, пообещав ему смягчение приговора, но выполнять обещание не собирался. ©Imagen
В башкирском городе Октябрьский вынесли приговор по делу о мошенничестве в рядах полиции. Бывший начальник местного подразделения по борьбе с коррупцией отправится в колонию на 4 года. Как сообщает Следственный комитет по РБ, его признали виновным в обмане на 2,5 миллиона рублей.
История началась ещё в 2022 году, когда под следствием оказался местный бутлегер, торговавший алкоголем. Не слишком разбираясь в законах, он решил «решить вопрос» и обратился к полицейскому с предложением взятки в 2,5 миллиона. За эти деньги он хотел получить подписку о невыезде и переквалификацию своего дела на менее тяжкую статью.
Полицейский, вступив в сговор с начальником местного отдела полиции и главой антикоррупционного подразделения, на сделку согласился. Однако троица в погонах и не думала влиять на суд. Они просто решили воспользоваться юридической безграмотностью коммерсанта, забрали деньги и поделили их между собой. Расчёт был прост: испугавшись нового срока, обманутый бутлегер никому не пожалуется.
Факт мошенничества вскрыли оперативники регионального управления ФСБ. Следователи собрали неопровержимые доказательства, и дело дошло до суда.
В итоге борец с коррупцией сам оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо 4 лет колонии общего режима, ему на 2,5 года запретили занимать должности в правоохранительных органах. Имущество фигуранта и его подельников арестовано.
Расследование в отношении двух его сообщников ещё продолжается. Не уйдёт от ответственности и сам взяткодатель.
- Известны ли имена и должности других участников сговора?
Да, известны. По этому делу в сентябре 2024 года были задержаны начальник отдела МВД по городу Октябрьскому Ильнур Абдуллин и его заместитель Эльмира Фаритова. Осужденный, о котором идет речь в новости, был их 34-летним подчиненным — руководителем отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Таким образом, в мошеннической схеме участвовало высшее руководство полиции города.
- Что стало поводом для начала расследования?
Интересной деталью является то, что в правоохранительные органы обратился сам взяткодатель. Согласно данным УФСБ по Башкирии, он «осознавал противоправный характер действий» полицейских и решил сообщить о них. Это противоречит первоначальному расчету мошенников на то, что коммерсант побоится заявить на них.
Насколько распространено мошенничество в Башкирии в целом?
Ситуация с мошенничеством в регионе достаточно напряженная. Только за первые пять месяцев 2025 года жители Башкирии перевели аферистам более 1 миллиарда рублей. А за весь 2024 год эта сумма превысила 4 миллиарда рублей. Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы обмана, включая звонки от имени сотрудников госорганов и банков.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.