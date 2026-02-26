В Башкирии должник с гвоздодёром попытался вскрыть банкомат с 12 миллионами

В Мечетлинском районе Башкирии полицейские задержали 34-летнего мужчину, который вскрыл банкомат с 12 млн рублей, но скрылся с пустыми руками — сработала сигнализация. Оперативники нашли подозреваемого по горячим следам.

34-летний житель Белокатайского района в Мечетлинском районе Башкирии попытался вскрыть банкомат, в котором хранилось около 12 млн рублей. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

По информации ведомства, мужчина готовился к преступлению более месяца: изучал видеоролики об устройстве терминалов, приобрёл гвоздодёр и присмотрел подходящее отделение банка неподалёку от своего дома. Глубокой ночью он надел камуфляж и перчатки, сел в свою машину и поехал к банкомату.

©МВД по Республике Башкортостан

Провал из-за сигнализации и задержание по пути в Уфу

Мужчина частично вскрыл корпус устройства, однако в этот момент сработала сигнализация. Подозреваемый бросил начатое и выбежал из здания. Во дворе он избавился от части вещей, затем пересел в другой автомобиль и поехал в сторону Уфы. Орудие взлома — гвоздодёр — он выбросил прямо на трассе по дороге.

Оперативники угрозыска МВД республики и полиции Мечетлинского района установили личность подозреваемого и задержали его. На допросе мужчина рассказал, что на преступление его толкнули накопившиеся долги. Хотя до содержимого банкомата он не добрался, следствие предъявило ему обвинения по ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ — приготовление к преступлению и покушение на кражу в особо крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Прошлые взломы банкоматов в Куюргазинском районе и Белебее

В январе 2020 года в Куюргазинском районе 30-летний мужчина тоже пытался вскрыть банкомат при помощи лома — он выломал лицевую часть терминала, однако появление полицейского автомобиля помешало ему завершить задуманное. В тот же период в Уфе двое жителей Республики Марий Эл за один день повредили два банкомата: из одного терминала в Кировском районе они похитили более 200 тысяч рублей.

В феврале 2023 года в Белебее житель Ермекеевского района пытался вскрыть банкомат с 1,7 млн рублей — по его словам, он не мог оплатить кредит. Как и в нынешнем случае, его спугнула сработавшая охранная сигнализация, после чего мужчина скрылся с места преступления.