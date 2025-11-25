В Башкирии директора школы обвинили в незаконной сдаче стадиона в аренду

В Стерлитамаке завершено расследование дела против директора школы, которая сдавала стадион в аренду частному клубу. Ущерб и доход оценили в ₽400 тысяч.

Следственные органы Башкирии передали в суд материалы дела в отношении бывшего руководителя одной из школ Стерлитамака. Ей предъявлено обвинение по двум статьям: получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий. По версии следствия, женщина распорядилась муниципальным имуществом в личных целях.

Следствием установлено, что с июня 2021 по май 2023 года, директор предоставила территорию школьного стадиона для занятий частной футбольной секции. Согласно материалам дела, официальный договор аренды не заключался, а оплата передавалась руководителю наличными или переводами.

Правоохранители подсчитали, что за два года общая сумма полученных средств превысила 400 тысяч рублей. Обвиняемая свою вину отрицает. На её имущество наложен арест в качестве обеспечительной меры. В ближайшее время городской суд Стерлитамака рассмотрит собранные доказательства и вынесет решение.

Ранее news-bash.ru сообщал о приговоре директору школы в Давлекановском районе. Суд установил, что она присвоила 230 тысяч рублей из премиального фонда, который предназначался педагогам. Механизм был иным, но квалификация действий схожа — использование служебного положения.

Также в поле зрения правоохранителей попадают и чиновники муниципальных администраций. Весной этого года было возбуждено дело в отношении главы города Бирска Виктории Бурдиной. Ей инкриминируют нарушения при реализации контрактов по благоустройству общественных пространств. Следствие по этому эпизоду продолжается.