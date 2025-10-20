0
Криминал

В Башкирии чиновника арестовали за попытку подкупить главу района

В Мелеузовском районе Башкирии новый коррупционный скандал. Бывший замглавы и действующий мэр пытались подкупить главу муниципалитета за 200 тысяч рублей.
Бывшего заместителя главы администрации Мелеузовского района Башкирии и мэра Мелеуза обвиняют в попытке передать взятку в 200 тысяч рублей главе района. Экс-чиновник заключен под стражу до 17 декабря 2025 года, а мэру назначен домашний арест, сообщает АиФ.

С августа по сентябрь 2025 года заместитель главы администрации района и глава администрации города Мелеуза предложили главе муниципалитета 200 тысяч рублей. Деньги должны были пойти за заключение договора аренды земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта. Взятку предлагали в интересах местного предпринимателя.

Глава муниципального образования отказался от денег и сообщил в правоохранительные органы. После этого правоохранители возбудили уголовное дело.

Бывшему заместителю главы района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Главе администрации города Мелеуза назначен домашний арест.

Напомним, в 2024 году был задержан бывший глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов. Его обвиняют в получении взятки в виде трех квартир общей стоимостью более 4 миллионов рублей. За это он обеспечил застройщику победу в аукционе на аренду земельных участков и выдал разрешение на строительство жилых домов.

В октябре 2025 года суд вынес приговор посреднику по тому делу. Олег Барышников получил штраф в 2,7 миллиона рублей. Дело самого Шамсутдинова передано в суд в июне 2025 года.

