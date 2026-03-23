14 часов
Криминал

В Башкирии четверо полицейских вымогали 1,3 млн рублей у подозреваемых в наркоторговле

В Октябрьском сотрудники полиции требовали деньги за непривлечение граждан к ответственности и применяли к ним физическую силу.
Сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Башкортостану пресекли деятельность четырёх полицейских в городе Октябрьском, которые вымогали крупную денежную сумму за непривлечение местных граждан к уголовной ответственности.

По информации оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ, в 2025 году четверо сотрудников органов внутренних дел в Октябрьском потребовали у троих граждан передать около 1,3 млн рублей. Взамен полицейские обещали не возбуждать уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. К части задержанных полицейские применили физическую силу. Полицейским удалось получить порядка 300 тысяч рублей.

«Собранные материалы переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России, где принято процессуальное решение. По решению руководства МВД по РБ по данному факту проводится служебная проверка. По её результатам будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их руководителей к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Город Октябрьский неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах с участием полицейских. В сентябре 2024 года стало известно о задержании трёх сотрудников полиции Октябрьского — начальника городского отдела Ильнура Абдуллина, его заместителя Эльмиры Фаритовой и начальника отдела по борьбе с коррупцией Артура Горошко. По версии следствия, они вымогали у местного предпринимателя взятку в размере 2,5 млн рублей за содействие по уголовному делу о незаконном обороте алкоголя. В конце июля 2025 года один из фигурантов этого дела был осуждён за мошенничество в особо крупном размере и приговорён к 4 годам колонии общего режима.

По итогам 2025 года прокуратура Башкирии выявила более 3500 коррупционных нарушений. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 232 человек, из которых 30 получили реальные сроки лишения свободы. К дисциплинарной ответственности привлечены 1197 должностных лиц, а 24 госслужащих уволены в связи с утратой доверия.

В декабре 2024 года сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции по Кировскому району Уфы Ильшата Нурмухаметова по обвинению в посредничестве во взятке на общую сумму 1,5 млн рублей (он был задержан при передаче первой части в размере 1 млн рублей). Его предполагаемый сообщник — старший оперуполномоченный ОЭБиПК Нияз Усманов — также был арестован, сообщает РБК Уфа.

По данным МВД республики, средний размер взятки в регионе в 2024 году составил 120,6 тысячи рублей.

