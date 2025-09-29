0
6 часов
Криминал

В Башкирии бывшего полицейского будут судить за взятку

В Башкирии экс-оперуполномоченный из Баймака предстанет перед судом. За 65 тысяч рублей он пытался смягчить наказание для «чёрного лесоруба».
спецсигнал на авто полиции
©полиция Башкирии

Бывший оперуполномоченный из Баймакского района предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Следствие считает, что он получил 65 тысяч рублей за помощь фигуранту уголовного дела о незаконной вырубке леса.

По версии обвинения, в июне полицейский взял деньги у человека, которого подозревали в незаконной рубке деревьев. Взамен он обещал искусственно занизить сумму ущерба в материалах дела. Это позволило бы обвиняемому рассчитывать на более мягкое наказание и сохранить свое имущество от ареста.

Схему раскрыли сотрудники Следственного комитета и службы собственной безопасности МВД. После завершения расследования дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Судьбу человека, который дал взятку, решат в рамках отдельного разбирательства.

