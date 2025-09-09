В Башкирии бытовая ссора мигрантов-строителей закончилась убийством

В башкирских Чишмах бытовая ссора мигрантов переросла в убийство. 54-летний мужчина ударил ножом своего 34-летнего земляка. Теперь его ждёт суд, а стройку — большие проверки.

Предполагаемого убийцу, 54-летнего иностранца, задержали по горячим следам. Он пытался отсидеться в одном из временных жилищ для рабочих в Чишминском районе. Сейчас мужчина находится под стражей.

Всё случилось 4 сентября. Компания из четырёх соотечественников коротала вечер за выпивкой в арендованной квартире на улице Мира. В какой-то момент между 54-летним фигурантом и его 34-летним знакомым вспыхнула ссора.

В разгар перепалки старший из мужчин схватился за нож и нанёс оппоненту один точный удар в грудь. Ранение оказалось смертельным, парень скончался на месте.

Двое других участников застолья, увидев кровь, предпочли ретироваться. Они выбежали на улицу и попросили прохожих набрать полицию и скорую. Сам же нападавший скрылся с места преступления.

После задержания выяснилось: все четверо — наёмные рабочие с местной стройки. Силовики при поддержке Росгвардии нагрянули туда с рейдом. У некоторых коллег убийцы обнаружились проблемы с документами, а один из свидетелей и вовсе был нелегалом.