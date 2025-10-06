0
4 часа
Криминал

В Башкирии бухгалтер МВД украла 22 миллиона рублей с зарплатных счетов

Бывший главный бухгалтер ОВД в Салавате несколько лет переводила зарплаты полицейских на свои карты. Схему на 22,7 млн рублей вскрыли, теперь её ждёт суд.
погоны прокуратуры
© rutube

Бывшего главного бухгалтера районного отдела полиции в Салавате будут судить за хищение более 22,7 млн рублей. Прокуратура Башкортостана направила уголовное дело для рассмотрения в суд.

По версии следствия, женщина подделывала реестры начисления зарплаты. Деньги, предназначавшиеся для сотрудников, она переводила не только на свой счёт, но и на карты родственника и знакомой, к которым имела доступ.

Махинации вскрыла служба собственной безопасности МВД в ходе внутренней проверки. После вмешательства прокуратуры бухгалтера уволили по статье «в связи с утратой доверия». Теперь степень вины и меру наказания определит суд.

