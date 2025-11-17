В Башкирии борец с коррупцией сам попался на взятке в 6 миллионов рублей

Бывший начальник отдела экономической безопасности полиции в Стерлитамаке предстанет перед судом по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствия, офицер, призванный бороться с финансовыми преступлениями, решил сам на них заработать, вымогая деньги у местного бизнесмена.

Главным фигурантом уголовного дела стал Сергей Миронов, который до недавнего времени возглавлял межрайонный отдел по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции (УЭБиПК) МВД по Башкирии. Как считает следствие, весной 2025 года он через своего знакомого Наиля Мажитова, вышел на руководителя одной из коммерческих компаний города. Полицейский дал понять, что ему известно о завышении цен на продукцию, которую фирма поставляла некоему городскому предприятию.

За «молчание» и гарантию отсутствия проверок Миронов потребовал шесть миллионов рублей. Бизнесмен согласился и передал всю сумму через посредника. Однако схема просуществовала недолго.

Уже в июне схему пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Высокопоставленного полицейского задержали с поличным во время получения части денег. Реакция руководства была незамедлительной: 1 августа Сергея Миронова официально уволили из органов внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внесли в соответствующий публичный реестр. Теперь его судьбу решит Стерлитамакский городской суд.

Это дело стало очередным в череде коррупционных скандалов в Башкирии. Только за восемь месяцев 2025 года прокуратура республики выявила свыше 4400 нарушений, а ущерб по искам надзорного ведомства превысил 89 миллионов рублей. В результате около 1400 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а 21 чиновник был уволен из-за утраты доверия.

Среди недавних громких дел:

Арест главы «Башспирта» Раифа Абдрахимова по делу о превышении полномочий с предполагаемым ущербом более 103 млн рублей.

Приговор бывшему главе Мелеузовского района Рустэму Шамсутдинову, получившему 9 лет колонии за взятки квартирами.

Уголовное дело против председателя Госкомитета по стройнадзору Артура Давлетшина, которого обвиняют в получении систематических откатов от застройщиков.

Сам Стерлитамак также не впервые фигурирует в подобных новостях. Несколько лет назад там был осужден сотрудник дежурной части, продававший ритуальному агентству данные об умерших. Правда, его «заработок» был куда скромнее — 59 тысяч рублей за два года.