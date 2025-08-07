В Башкирии арестованный по делу о хищении 26 млн рублей Артур Идельбаев подал жалобу

Артур Идельбаев, ключевой фигурант громкого дела о хищении 26 млн рублей в сфере туризма, подал жалобу на свой арест. Он пытается оспорить решение суда, в то время как его предполагаемый соучастник Руслан Юнусов уже получил отказ в апелляции и останется в СИЗО.

Директор АНО «Геопарк Торатау» Артур Идельбаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, подал апелляционную жалобу на свой арест. Дата её рассмотрения в Верховном суде республики пока не назначена.

Идельбаев, наряду с директором АНО «Центр развития туризма РБ» Русланом Юнусовым и главой АНО «Проектный офис» Ильнуром Куватовым, был арестован Советским райсудом Уфы до 22 сентября. Они содержатся в СИЗО №1.

На днях Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу Руслана Юнусова и оставил меру пресечения без изменений, подтвердив законность его содержания под стражей. Информации о том, обжаловал ли свой арест третий фигурант, Ильнур Куватов, на данный момент нет.

По версии следствия, в 2023–2024 годах Идельбаев, Юнусов и Куватов организовали схему хищения 26 млн рублей, выделенных из бюджета в виде субсидий. Деньги предназначались для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском. Следствие утверждает, что фигуранты подавали фиктивные заявки, а для имитации деятельности закупали юрты, перемещали их между участками и предоставляли в министерство подложные отчёты с завышенной стоимостью.

Кто еще замешан в деле о хищении?

Помимо директора центра «Геопарк Торатау» Артура Идельбаева, директора АНО «Центр развития туризма РБ» Руслана Юнусова и главы АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова, в деле фигурирует четвертый обвиняемый — предприниматель Илхам Маликов. В отличие от остальных, ему была избрана более мягкая мера пресечения в виде запрета определенных действий, в то время как трое других руководителей были арестованы и помещены в СИЗО.

Как именно работала мошенническая схема?

По версии следствия, схема хищения бюджетных средств была тщательно спланирована. Обвиняемые подавали в Министерство предпринимательства и туризма Башкирии фиктивные заявки на получение субсидий, в которых указывали ложные данные о планируемых инвестициях. Чтобы создать видимость работы над проектами глэмпинга и кемпингов, они предоставляли в министерство подложные отчеты, а также заключали фиктивные договоры на поставку и подрядные работы по завышенной стоимости. В частности, юрты, которые должны были стать основой кемпингов, закупались по завышенным ценам и перемещались между районами для имитации бурной деятельности.

Что известно о прошлом Артура Идельбаева?

Артур Идельбаев — личность с неоднозначной репутацией и опытом работы как в журналистике, так и в госструктурах. В прошлом он уже имел проблемы с законом:

. В 2011 году, будучи заместителем начальника управления по делам печати при правительстве Башкирии, Идельбаев получил три года условно за превышение должностных полномочий. Его признали виновным в избиении и незаконном удержании трех журналистов на Всероссийском фестивале СМИ в 2009 году. Незаконная предпринимательская деятельность. В 2012 году его оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что в 2008–2010 годах он, будучи госслужащим, контролировал издательский дом «Неделя». От выплаты штрафа его освободили по истечении срока давности.

Кроме того, правоохранительные органы называют его идеологом радикального крыла башкирского националистического движения, что, по мнению некоторых источников, и стало причиной показательно жесткого задержания.

Что сейчас с проектами, на которые выделялись деньги?

Фактически проекты по созданию глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе так и не были реализованы, хотя сроки их сдачи истекли еще в декабре 2024 года. На одном из участков для вида установили несколько юрт, но никаких полноценных работ по созданию туристической инфраструктуры не проводилось.

Какие кадровые решения последовали за этим скандалом?

Громкое уголовное дело привело к отставке в правительстве республики. Свой пост покинула министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко, ведомство которой и выдавало субсидии. В ее министерстве проходили выемки документов в рамках расследования.