0
2 часа
Криминал

В Башкирии арестовали уфимца, устроившего стрельбу возле Голубого озера

Отдых на Голубом озере обернулся ранеными и арестом: громкая музыка переросла в стрельбу, а уфимец отправился под стражу по статье «хулиганство».
подозреваемый в зале суда
©объединенная пресс-служба судов

Суд постановил арестовать 27-летнего жителя Уфы, который 19 октября открыл стрельбу из травматического пистолета по отдыхающим на территории термального комплекса «Голубое озеро». Мужчину заключили под стражу до 20 декабря 2025 года по статье «Хулиганство» с применением оружия. Инцидент произошел из-за конфликта, начавшегося с громкой музыки, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

RuTube
©объединенная пресс-служба судов

Утром 19 октября компания друзей приехала отдохнуть на Голубое озеро возле деревни Новомусино. Молодые люди включили музыку и разговаривали на берегу. К ним подошли двое мужчин с территории базы отдыха и потребовали покинуть место. Один из них показывал удостоверение, выдавая себя за сотрудника полиции, и угрожал привлечь к ответственности.

Переговоры не помогли. Агрессор достал травматический пистолет и перцовый баллончик. Когда отдыхающие попытались защититься, он распылил газ и открыл огонь.

Несколько человек получили ранения. Один из пострадавших получил огнестрельные ранения копчика и ноги. Его друг пострадал от повреждений позвоночника и кисти. Также был поврежден автомобиль одного из отдыхающих.

Стрелявшим оказался 27-летний безработный житель Уфы. Выяснилось, что травматический пистолет находился у него на законных основаниях. Мужчина являлся членом местного отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» и занимал должность заместителя начальника отдела по связям с силовыми структурами. Удостоверение он получил за четыре дня до инцидента.

Сотрудники отдела МВД по Кармаскалинскому району возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении остальных участников конфликта проводится процессуальная проверка. Хулиганство с применением оружия наказывается штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, исправительными работами на срок от одного года до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений грозит лишением свободы до 10 лет.

Похожие записи
0
21.10.2025
Происшествия

Стрелял в отдыхающих из травмата: в Башкирии задержали 27-летнего жителя Уфы

мужчина с пистолетом
В Кармаскалинском районе задержали 27-летнего уфимца, который открыл стрельбу из травмата по отдыхающим на Голубом озере.
0
20.10.2025
Происшествия

Находились в состоянии наркотического опьянения: в Башкирии стрелявший в отдыхающих из травмата общественник рассказал свою версию происшествия

мужчина с пистолетом
Отдых на Голубом озере в Башкирии закончился стрельбой. 27-летний общественник Артём А. ранил двоих из травмата. Сам он уверяет, что защищался.
0
20.10.2025
Происшествия

Член антикоррупционного комитета стрелял из травмата по отдыхающим в Башкирии

мужчина показывает свои мускулы
27-летний член антикоррупционного комитета, расстрелял из травмата компанию на Голубом озере. Он требовал тишины, размахивая своим удостоверением.
0
17.10.2025
Происшествия

Срочник открыл стрельбу в военной части Подмосковья — двое убиты

красный крест на автомобиле скорой помощи
Солдат-срочник в Подмосковье открыл огонь по сослуживцам прямо на посту. Двое убиты, есть раненые. Один из парней успел позвонить матери.
0
25.07.2025
Жизнь

Тайна деревни близнецов: почему в башкирском селе Кабаково аномально часто рождаются двойни?

близнецы из Кабаково
Деревню Кабаково в Башкирии, где массово рождаются близнецы, показали на всю страну. Сюжет о местном феномене вышел в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.