0
5 часов
Криминал

В Башкирии арестовали мужчину по обвинению в убийстве и расчленении подруги

Житель Белебея поссорился с подругой и задушил её. Почти месяц держал тело в погребе, а потом расчленил топором и развёз останки по лесу.
арест преступника
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

Подозреваемого в жутком убийстве в Белебее отправили в СИЗО до 3 ноября. Как сообщают в следкоме Башкирии, 49-летний мужчина сознался в расправе над своей сожительницей. Теперь ему предстоит долгое разбирательство и, вероятно, суровый приговор.

Вся дикость произошла не сразу. После убийства мужчина почти три недели хранил тело погибшей в домашнем погребе. Видимо, всё это время он вынашивал план, как избавиться от улик. План оказался таким же чудовищным, как и само преступление.

Когда время пришло, обвиняемый достал топор. В течение нескольких дней он расчленял труп прямо у себя дома. Затем упаковал останки, погрузил в автомобиль и развёз по окрестностям. Часть спрятал в лесополосе, а что-то просто выбросил в кювет у дороги.

А началась эта история с банального бытового конфликта ещё 10 августа. Мужчина и женщина что-то не поделили. В пылу ссоры аргументы у кавалера закончились, и он просто задушил свою подругу.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Прокуратура республики взяла расследование на контроль. Специалисты продолжают собирать доказательства и восстанавливать полную картину произошедшего.

