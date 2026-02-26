0
Криминал

В Башкирии арестовали группу лиц за мошенничество с военными выплатами

В Учалах адвокат с сообщниками женили бездомного, отправили воевать по контракту и после его гибели присвоили почти 16 млн рублей выплат.
В Башкирии ФСБ задержала четверых человек по подозрению в мошенничестве с выплатами Минобороны на сумму около 16 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, схему разработали ещё в 2024 году. Местный адвокат вместе с супругой и знакомым нашли бездомного мужчину и убедили его подписать контракт с военным ведомством. Перед отправкой на службу ему оформили брак с четвёртой участницей группы — жительницей Учалов.

Мужчина согласился и ушёл служить, однако в 2025 году стало известно о его гибели в зоне боевых действий. После этого фиктивная вдова получила из федерального бюджета 13,8 млн рублей, а также ещё 2 млн из республиканской казны. Полученные средства она распределила между остальными участниками группы. Следствие полагает, что именно на такой исход фигуранты и рассчитывали с самого начала.

Адвоката и его сообщника заключили под стражу. Двум женщинам, проходящим по делу, суд избрал более мягкую меру пресечения — запрет определённых действий. Всем четверым предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в феврале 2026 года в Кумертау было возбуждено уголовное дело в отношении двоих судебных приставов и бывшей супруги одного из них, которые незаконно оформили выплату в 50 тысяч рублей по программе «Рекрут» за человека, самостоятельно решившего подписать контракт с Минобороны. Деньги были возвращены в бюджет после прокурорской проверки.

По данным депутата Мосгордумы Марии Воропаевой, фиктивные браки с участниками СВО ради присвоения компенсаций приобрели системный характер по всей России. В 2025 году аналогичные схемы были раскрыты в Архангельской области (ущерб свыше 15 млн рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе. В Иванове прокуратура также добилась признания недействительным фиктивного брака с погибшим военнослужащим и лишения его формальной супруги права на выплаты.

