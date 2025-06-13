В Башкирии 3-летняя девочка перенесла 2 операции из-за халатности врачей

По информации пресс-службы СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль дело о врачебной халатности в Башкирии. Теперь местным следователям придётся отчитаться за промедление в расследовании.
В феврале у трёхлетней малышки из Стерлитамака резко подскочила температура, заболел живот и начались судороги. Однако в местной больнице ребёнка отказались госпитализировать.
На следующие сутки девочке стало только хуже, после чего её всё же поместили в стационар. Но ситуация не улучшилась: целую неделю ребёнок не получал никакого лечения, пока врачи не могли поставить диагноз.
Только после неоднократных жалоб отчаявшейся матери медики провели необходимое обследование. Результаты выявили серьёзные осложнения, и девочку экстренно доставили санавиацией в реанимацию одной из больниц Уфы, где она перенесла две операции.
Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления СК Владимиру Архангельскому лично доложить о причинах волокиты. Глава ведомства распорядился назначить новую судмедэкспертизу в центральном аппарате СК и в кратчайшие сроки направить дело в суд.
Вся эта драма разворачивается на фоне впечатляющих отчётов. С 2025 года в Башкирии запущен новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», на который выделено семь миллиардов рублей. Его главная цель — повысить ожидаемую продолжительность жизни в регионе до 78 лет к 2030 году.
Более того, по итогам 2024 года, как сообщали федеральные СМИ в марте 2025-го, республика заняла первое место по реализации нацпроекта «Здравоохранение». А правительство региона утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год.