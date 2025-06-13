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В Башкирии 3-летняя девочка перенесла 2 операции из-за халатности врачей

Бастрыкин требует довести дело до суда
автомоиль следственного комитета
©rutube

По информации пресс-службы СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль дело о врачебной халатности в Башкирии. Теперь местным следователям придётся отчитаться за промедление в расследовании.

В феврале у трёхлетней малышки из Стерлитамака резко подскочила температура, заболел живот и начались судороги. Однако в местной больнице ребёнка отказались госпитализировать.

На следующие сутки девочке стало только хуже, после чего её всё же поместили в стационар. Но ситуация не улучшилась: целую неделю ребёнок не получал никакого лечения, пока врачи не могли поставить диагноз.

Только после неоднократных жалоб отчаявшейся матери медики провели необходимое обследование. Результаты выявили серьёзные осложнения, и девочку экстренно доставили санавиацией в реанимацию одной из больниц Уфы, где она перенесла две операции.

Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления СК Владимиру Архангельскому лично доложить о причинах волокиты. Глава ведомства распорядился назначить новую судмедэкспертизу в центральном аппарате СК и в кратчайшие сроки направить дело в суд.

Вся эта драма разворачивается на фоне впечатляющих отчётов. С 2025 года в Башкирии запущен новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», на который выделено семь миллиардов рублей. Его главная цель — повысить ожидаемую продолжительность жизни в регионе до 78 лет к 2030 году.
Более того, по итогам 2024 года, как сообщали федеральные СМИ в марте 2025-го, республика заняла первое место по реализации нацпроекта «Здравоохранение». А правительство региона утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год.

Бастрыкин следком Башкирии Стерлитамак халатность
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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