В Башкирии 3-летняя девочка перенесла 2 операции из-за халатности врачей

Бастрыкин требует довести дело до суда

По информации пресс-службы СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль дело о врачебной халатности в Башкирии. Теперь местным следователям придётся отчитаться за промедление в расследовании.

В феврале у трёхлетней малышки из Стерлитамака резко подскочила температура, заболел живот и начались судороги. Однако в местной больнице ребёнка отказались госпитализировать.

На следующие сутки девочке стало только хуже, после чего её всё же поместили в стационар. Но ситуация не улучшилась: целую неделю ребёнок не получал никакого лечения, пока врачи не могли поставить диагноз.

Только после неоднократных жалоб отчаявшейся матери медики провели необходимое обследование. Результаты выявили серьёзные осложнения, и девочку экстренно доставили санавиацией в реанимацию одной из больниц Уфы, где она перенесла две операции.

Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления СК Владимиру Архангельскому лично доложить о причинах волокиты. Глава ведомства распорядился назначить новую судмедэкспертизу в центральном аппарате СК и в кратчайшие сроки направить дело в суд.