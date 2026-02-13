0
3 часа
Криминал

В Башкирии 25-летний мужчина обезглавил мать топором

В Кумертау суд арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве матери. Следствие считает, что он обезглавил женщину топором и расчленил тело. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
мужчина с двумя полицейскими
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

В Кумертау 25-летнего мужчину отправили в СИЗО на время расследования убийства. Следствие считает, что он во время ссоры обезглавил собственную мать топором, а затем расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.

RuTube
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

Кумертауский межрайонный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в особо тяжком преступлении. Заседание прошло с участием обвиняемого и его защитника.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте или иной мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Однако суд счел доводы следствия более весомыми и постановил заключить мужчину под стражу. Ближайшие два месяца обвиняемый проведет в следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Башкирии.

По материалам дела, конфликт произошел в квартире, где проживали мать и сын. Молодой человек поссорился с матерью на кухне. В разгар ссоры он вышел в ванную комнату, взял топор и вернулся обратно.

Женщина в этот момент сидела за столом. Обвиняемый схватил ее за одежду, повалил на пол и начал наносить удары лезвием по шее. Он бил до тех пор, пока голова не отделилась от тела.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил труп прямо в квартире. Части тела он разложил по полиэтиленовым пакетам, стеклянным банкам и пластиковым тазам.

Это не первый случай насилия в отношении родственников в Башкирии за последнее время. В декабре 2025 года в Стерлитамаке 39-летний местный житель в ходе конфликта выбросил свою 60-летнюю мать из окна шестого этажа дома на улице Худайбердина. От полученных травм женщина скончалась на месте, подозреваемый был задержан.

По данным МВД, в 2025 году количество убийств и покушений на убийство в Башкортостане увеличилось на 8,5% — со 142 случаев в 2024 году до 154 по итогам прошлого года.

В начале 2026 года резонансное преступление произошло также в Чишминском районе. Там 42-летний мужчина нанес смертельные ножевые ранения бывшей супруге и тяжело ранил 19-летнюю дочь, пытавшуюся защитить мать. Девушка была госпитализирована, нападавший арестован.

Похожие записи
0
09.02.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии приговорил «ишимбайского стрелка» к 20 годам заключения

посудимого ведут в зал суда
Верховный суд Башкирии приговорил Марзпетуни Галустяна к 20 годам колонии строгого режима за убийство 23-летнего посетителя ишимбайского заведения.
0
28.01.2026
Криминал

В Уфе женщину будут судить за жестокое убийство бывшего сожителя

нож
Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней уфимки. Ей инкриминируют убийство группой лиц и надругательство над телом умершего.
0
28.01.2026
Криминал

Гособвинение запросило 24 года колонии для стрелка из Ишимбая

подсудимый в зале суда
Прокуратура запросила 24 года строгого режима для Марзпетуни Галустяна. Весной 2024 года в ходе конфликта в ишимбайском заведении он смертельно ранил случайного посетителя.
0
27.01.2026
Происшествия

Житель Башкирии зарезал бывшую жену и ранил дочь во время ссоры

следственный эксперимент
В Чишминском районе 42‑летний мужчина убил бывшую супругу и ударил ножом 19‑летнюю дочь, которая пыталась защитить мать. Подозреваемого задержали в соседнем районе, он признал вину и находится под стражей.
0
16.01.2026
Криминал

В башкирском Кумертау бывшую снабженку авиазавода осудили за откаты от поставщиков

дверь с табличкой судья
Бывшую сотрудницу Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) Аллу Коннову осудили на полтора года колонии общего режима за получение взяток от поставщиков на сумму почти 2,7 млн рублей.
0
27.11.2025
Криминал

Оренбургский монстр, убивший несколько женщин в Башкирии пытается обжаловать приговор

нож в крови
История серийного убийцы Яхии Мурсалимова, который в 90-х расправился с 13 женщинами в Оренбуржье и Башкирии, а теперь пытается обжаловать свой приговор.
0
15.11.2025
Происшествия

«Убиты пьяницей, дебоширом»: В Дюртюлинском районе Башкирии мужчина расправился с женой и односельчанином

задержание преступника
14 ноября в одной из деревень Дюртюлинского района местный житель убил двух человек: свою 52-летнюю жену и 61-летнего знакомого. После этого он сам позвонил в полицию и был задержан.
