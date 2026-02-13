В Башкирии 25-летний мужчина обезглавил мать топором

В Кумертау суд арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве матери. Следствие считает, что он обезглавил женщину топором и расчленил тело. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В Кумертау 25-летнего мужчину отправили в СИЗО на время расследования убийства. Следствие считает, что он во время ссоры обезглавил собственную мать топором, а затем расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.

Кумертауский межрайонный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в особо тяжком преступлении. Заседание прошло с участием обвиняемого и его защитника.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте или иной мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Однако суд счел доводы следствия более весомыми и постановил заключить мужчину под стражу. Ближайшие два месяца обвиняемый проведет в следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Башкирии.

По материалам дела, конфликт произошел в квартире, где проживали мать и сын. Молодой человек поссорился с матерью на кухне. В разгар ссоры он вышел в ванную комнату, взял топор и вернулся обратно.

Женщина в этот момент сидела за столом. Обвиняемый схватил ее за одежду, повалил на пол и начал наносить удары лезвием по шее. Он бил до тех пор, пока голова не отделилась от тела.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил труп прямо в квартире. Части тела он разложил по полиэтиленовым пакетам, стеклянным банкам и пластиковым тазам.

Это не первый случай насилия в отношении родственников в Башкирии за последнее время. В декабре 2025 года в Стерлитамаке 39-летний местный житель в ходе конфликта выбросил свою 60-летнюю мать из окна шестого этажа дома на улице Худайбердина. От полученных травм женщина скончалась на месте, подозреваемый был задержан.

По данным МВД, в 2025 году количество убийств и покушений на убийство в Башкортостане увеличилось на 8,5% — со 142 случаев в 2024 году до 154 по итогам прошлого года.

В начале 2026 года резонансное преступление произошло также в Чишминском районе. Там 42-летний мужчина нанес смертельные ножевые ранения бывшей супруге и тяжело ранил 19-летнюю дочь, пытавшуюся защитить мать. Девушка была госпитализирована, нападавший арестован.