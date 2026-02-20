0
10 часов
Криминал

В Башкирии 19-летнюю девушку осудили на 2 года колонии за смертельное ДТП

В Башкирии осудили 19-летнюю девушку, устроившую смертельное ДТП в Сибае.
судейский молоток в руках судьи
©Gemini

В Сибае вынесли приговор 19-летней девушке за смертельное ДТП. Информацию подтвердила прокуратура Башкортостана.

В январе 2025 года она, находясь за рулём автомобиля Рено Дастер, не справилась с управлением на скорости — машина опрокинулась и столкнулась с деревом. Один из пассажиров погиб, ещё один получил тяжёлые травмы.

Девушка полностью признала вину. Суд назначил ей два года колонии-поселения и на аналогичный срок лишил водительских прав. Также с осуждённой взыскали 3,7 млн рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

