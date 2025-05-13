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В Башкирии 17-летний отомстил за мать рёбрами и зубами пенсионера

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С молодых лет мстить начал подросток в Башкирии. Затаил обиду на бывшего сожителя матери и решил выяснить отношения. Прокуратура региона рассказала, чем закончилась кровная месть юного хулигана в Бурзянском районе.

В январе этого года 17-летний подросток ворвался в дом к 60-летнему экс-ухажёру своей мамы и устроил ему настоящую взбучку. Да такую, что мужчина остался без нескольких зубов и с переломанными рёбрами.

Медики, оценив «художества» юного мстителя, поставили диагноз — вред здоровью средней тяжести. А прокуратура возбудила уголовное дело.

Кстати, парень уже состоял на учёте в органах профилактики. Видимо, профилактика не особо помогла. На суде, правда, раскаялся и вину признал. Итог — два месяца ограничения свободы.

Бурзянский район драка в Башкирии происшествия в Бурзянском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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