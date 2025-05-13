С молодых лет мстить начал подросток в Башкирии. Затаил обиду на бывшего сожителя матери и решил выяснить отношения. Прокуратура региона рассказала, чем закончилась кровная месть юного хулигана в Бурзянском районе.

В январе этого года 17-летний подросток ворвался в дом к 60-летнему экс-ухажёру своей мамы и устроил ему настоящую взбучку. Да такую, что мужчина остался без нескольких зубов и с переломанными рёбрами.

Медики, оценив «художества» юного мстителя, поставили диагноз — вред здоровью средней тяжести. А прокуратура возбудила уголовное дело.

Кстати, парень уже состоял на учёте в органах профилактики. Видимо, профилактика не особо помогла. На суде, правда, раскаялся и вину признал. Итог — два месяца ограничения свободы.