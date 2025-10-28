0
2 часа
Криминал

«Ушла в подполье»: приставы Башкирии нашли уклонистку от алиментов в кромешной темноте

В Башкирии судебные приставы нашли 35-летнюю женщину, задолжавшую 150 тысяч рублей по алиментам, в погребе двухэтажного барака. Ее 14-летняя дочь живет в детском доме, а мать ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.
женщина задолжавшая алименты
©ГУФССП России по РБ / Vk

Приставы пришли по адресу проживания женщины. Осмотр квартиры результатов не дал — должницы там не оказалось. Соседи подсказали сотрудникам службы о погребе в доме. Именно там в кромешной темноте приставы обнаружили испуганную женщину.

Суд назначил женщине административный арест на 15 суток. Это не первое нарушение: два года назад ее уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. После этого возбудили уголовное дело, и она отбыла наказание. После освобождения женщина скрылась от правосудия — ее объявили в розыск.

Неуплата алиментов — массовая проблема в России. По данным Министерства юстиции, в 8% случаев алименты не взыскиваются — это около 120 тысяч человек. Суммарная задолженность по алиментам в стране превышает 156 миллиардов рублей. В 2024 году судебные приставы взыскали с должников 92 миллиарда рублей.

За неуплату алиментов без уважительных причин более двух месяцев грозит административная ответственность. Наказание включает обязательные работы до 150 часов, административный арест до 15 суток или штраф до 20 тысяч рублей. Если после привлечения к административной ответственности должник продолжает уклоняться от выплат, возбуждается уголовное дело по статье 157 УК РФ. Максимальное наказание — один год лишения свободы.

Башкирские приставы регулярно находят должников в необычных местах. В октябре 2024 года жительница Давлеканово пряталась от приставов в шкафу из-за долгов по алиментам. В январе 2025-го в Шаранском районе пару должников обнаружили в погребе: мужчина задолжал детям более 800 тысяч рублей, его сожительница тоже оказалась неплательщицей. В сентябре 2025 года в Калтасинском районе 39-летнего мужчину с долгом 200 тысяч рублей нашли в подполе дома.

За 2024 год приставы в Башкирии разыскали 2946 должников, включая 1252 алиментообязанных.

