3 часа
Криминал

Ущерб на 15 млн: ФСБ раскрыла детали дела против руководителей Госоркестра и Башгосфилармонии

Следственный комитет и ФСБ возбудили уголовные дела в отношении руководителей Госоркестра и Башгосфилармонии. Ущерб бюджету от их действий оценивается в сумму более 15 млн рублей.
арест подозреваемого
©МВД по Башкирии

Советский районный суд Уфы 30 января отправил под домашний арест директора Госоркестра Башкирии Артура Назиуллина и руководителя Башгосфилармонии Алмаза Саетова. ФСБ и Следственный комитет обвиняют их в присвоении бюджетных денег в составе организованной группы.

RuTube
©МВД по Башкирии

Как завышали цены на фестивалях «Китап-байрам» и «Романтика осени»

По версии следствия, руководители учреждений заключили невыгодные для бюджета договоры на организацию концертов. Контрагентом в обоих случаях выступала одна и та же предпринимательница — Гульнара Юрина.

В 2024 году директор филармонии Алмаз Саетов подписал договор на участие артистов в книжной ярмарке «Китап-байрам». Цены на услуги оказались существенно выше рыночных, из-за чего бюджет потерял 7,4 млн рублей.

Аналогичную схему вменили директору Госоркестра Артуру Назиуллину. Он заключил контракт на проведение фестиваля классической музыки «Романтика осени». Здесь ущерб оценили в 7,8 млн рублей.

В ФСБ сообщили, что менеджеры культуры игнорировали требования закона о закупках и отдавали заказы «своему» подрядчику. Разницу между реальной ценой и суммой в договоре участники схемы, предположительно, забирали себе.

Обыски ФСБ и домашний арест до марта 2026 года

Силовики из ФСБ, МВД и Следственного комитета провели серию обысков в квартирах и служебных кабинетах подозреваемых, изъяв документы и цифровую технику. Назиуллину и Саетову официально предъявили обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 марта 2026 года.

Связь с уголовными делами Гульнары Юриной и Вильдана Яруллина

Задержания Назиуллина и Саетова — часть расследования коррупции в культурном блоке Башкирии. Силовики вышли на них через показания и документы Гульнары Юриной, экс-главы АНО «Дирекция культурных программ РБ». Её задержали еще в августе 2025 года.

Первым фигурантом в этой цепочке стал директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. Его арестовали в мае 2025 года по подозрению в хищениях при проведении конкурса «Время героев». Следствие считает, что все эти эпизоды связаны единой схемой: руководители главных площадок республики работали с одними и теми же подрядчиками, осваивая бюджеты крупных мероприятий. Напомним, в 2024 году на фестивали «Китап-байрам» и «Айда играть» республика выделила суммарно около 100 млн рублей.

