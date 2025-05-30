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УФСБ задержало подростка при попытке поджога вышки сотовой связи в Уфе

©пресс-служба УФСБ России по РБ

В Башкирии задержали 19-летнего парня, который за 15 тысяч рублей готов был поджечь вышку сотовой связи по заданию из телеграма, сообщает УФСБ по республике.

История началась с классического «Ищешь подработку?» в мессенджере. Анонимный куратор расписал простенький план: найти вышку, облить горючкой, поджечь, снять на видео. За успешное выполнение обещали не только основную сумму, но и доплату за следующие «заказы».

Парень из Ишимбая клюнул на удочку, даже не поинтересовавшись, кому и зачем нужна горящая вышка. Главное — деньги. Взял канистру с горючим и зажигалку, приехал в Дёмский район Уфы к намеченной цели.

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Но оперативники уже знали о его планах. Когда горе-диверсант подошёл к объекту, его ждала засада. При обыске нашли и орудия преступления, и телефон с перепиской, где куратор инструктировал: «Главное — чтобы было видно пламя. Тогда оплата мгновенно».

Теперь «исполнителю» грозит до 15 лет тюрьмы по статье о диверсии. Суд отправил его в СИЗО, следствие ищет заказчика — аккаунт зарегистрирован через украинские серверы.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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