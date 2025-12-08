0
1 час
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
Верховный суд Башкирии отменил условный срок 31-летнему уфимцу за похищение знакомой из ревности и отправил его в колонию строгого режима на 5,5 года. Изменение приговора произошло по жалобе прокуратуры — надзорное ведомство сочло первоначальное наказание слишком мягким для преступления с угрозой убийством.

Инцидент произошёл ночью в январе 2025 года в Уфе. Мужчина поссорился со знакомой на почве ревности. Он пригрозил ей убийством и силой затащил в автомобиль, после чего повёз по проспекту Октября. Девушка попыталась спастись — на ходу выпрыгнула из машины прямо на проезжую часть. Ей помогли прохожие и вызвали полицию.

Происшествие зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. На записи видно, как потерпевшая выпадает из движущегося автомобиля, после чего водитель останавливается и пытается унести её обратно в салон. Очевидцы не дали ему уехать. Кадры широко разошлись по соцсетям Уфы и стали одним из ключевых доказательств.

Почему приговор изменили

После задержания мужчину обвинили по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд первой инстанции назначил 5,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Прокуратура Башкирии обжаловала приговор. В апелляционной жалобе указывалось: наказание не соответствует тяжести содеянного и не достигает целей восстановления социальной справедливости. Надзорное ведомство сослалось на угрозы убийством, насильственное удержание в машине и опасность для жизни при прыжке из движущегося автомобиля.

Верховный суд республики согласился с доводами обвинения. Условное лишение свободы заменили на реальное — 5,5 года в колонии строгого режима. Срок не изменился, но режим ужесточили.

Что это значит для практики

Мужчина свою вину не признал. Суд оценил показания потерпевшей, свидетелей и видеозаписи — и пришёл к выводу о его виновности. Для правоприменительной практики в Башкирии это сигнал: по делам о похищении человека с угрозой насилия условные сроки могут рассматриваться как недостаточно строгая мера.

Случай показывает, как работает прокурорский надзор. Даже после вынесения приговора гособвинитель может добиться его пересмотра, если считает решение слишком мягким. Для жителей Уфы и республики это наглядный пример корректировки судебной практики через апелляцию.

Ранее в регионе внимание общественности уже привлекали резонансные дела, связанные с насильственными преступлениями. Так, председатель СК России Александр Бастрыкин лично взял на контроль расследование дела о похищении подростка в Башкирии — фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем в Уфе продолжают рассматривать и другие уголовные дела по тяжким преступлениям против личности. Ранее сообщалось, что 19-летний уфимец получил 8 лет колонии строгого режима за организованный разбой на 15 млн рублей — молодой человек напал на предпринимателя и завладел крупной суммой денег.

