Уфимца, выбросившего дочь из окна, отправят на психиатрическую экспертизу

Обследование продлится месяц, после чего психиатры дадут заключение о его состоянии
Жителя Уфы, обвиняемого в попытке убийства трехлетней дочери, направили на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Экспертиза продлится месяц, после чего психиатры дадут заключение о его состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

9 октября утром в доме на улице Ульяновых в Уфе 34-летний мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Ребенок с множественными травмами был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Девочке провели срочную операцию.

Мать ребенка в момент трагедии находилась в Калининграде на реабилитации со старшим сыном. С дочерью остался отец.

34-летнего мужчину задержали сразу после инцидента. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

При освидетельствовании в организме подозреваемого не обнаружили алкоголь и наркотики. Во время допроса мужчина вел себя неадекватно и не шел на контакт. Правоохранители отметили, что задержанный находится в психически нестабильном состоянии.

15 лет назад мужчина проходил лечение у психиатра после полученной травмы. Однако на учете в психиатрической больнице он не состоял. На момент совершения преступления он не наблюдался у специалиста.

Следователи назначили судебно-медицинскую и стационарную психолого-психиатрическую экспертизы. Эксперты будут обследовать подозреваемого в условиях стационара в течение месяца.

Трехлетнюю девочку 20 октября специальным бортом доставили в Москву. Сейчас она находится в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Ребенок получает комплексную интенсивную терапию под наблюдением реаниматологов, нейрохирургов и травматологов.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи проводят мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. По данным министра здравоохранения Башкирии, ребенок идет на поправку.

Семья считалась благополучной. Отец работал электриком, мать — преподавателем английского языка. Дочка посещала детский сад, в семье также воспитывается семилетний сын-первоклассник. Соседи сообщали, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

