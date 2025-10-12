Уфимца, швырнувшего дочь с 4 этажа, проверят на вменяемость

В Уфе арестовали 34-летнего мужчину, который выкинул свою трёхлетнюю дочь с четвёртого этажа. Девочка в реанимации. Отца, ведущего себя неадекватно, проверят на вменяемость.

В Уфе 34-летнего мужчину, который выбросил свою трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, заключили под стражу и направят на стационарную психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости. Девочка выжила, но находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Экспертиза определит, был ли отец вменяем в момент совершения преступления, что напрямую повлияет на его дальнейшую судьбу — отправится он в колонию или на принудительное лечение.

Видео из зала суда ©Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

Детали происшествия и состояние ребенка

Инцидент произошел утром 9 октября в доме на улице Ульяновых. Мужчина выбросил ребенка, а также вещи из квартиры. Девочку с тяжелой травмой головы и другими повреждениями доставили в больницу №17, где ей провели двухчасовую операцию. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Отца девочки задержали на месте. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ через ст. 30). Суд арестовал его до 9 декабря 2025 года.

Неадекватное поведение подозреваемого ©SHOT

Ход расследования

Ключевым вопросом для следствия стала адекватность мужчины. Медицинское освидетельствование показало, что в его крови не было ни алкоголя, ни наркотиков. Однако на допросах и в суде он не вступает в контакт, молчит, ведет себя неадекватно: гримасничает и делает странные движения. Именно поэтому следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу в условиях стационара.

В момент трагедии отец и дочь были в квартире одни — мать ребенка вместе со старшим сыном уехала в санаторий. Семья характеризовалась как благополучная и на учетах не состояла. Известно, что 15 лет назад мужчина обращался за помощью к психиатрам, но на учете в диспансере на момент происшествия не состоял. Соседи отзываются о нем противоречиво: одни говорят, что он был любящим отцом, другие упоминают о проблемах с алкоголем.