Уфимца-поджигателя отправили в СИЗО: он угрожал бывшей жене, которой ранее спалил квартиру

44-летний житель Уфы, обвиняемый в поджоге квартиры экс-супруги, заключён под стражу. Он нарушил судебный запрет и рассылал угрозы потерпевшей по СМС.

Как сообщила пресс-служба судов Башкирии, мужчина систематически нарушал наложенные судом ограничения.

После расторжения брака он не смог смириться с расставанием. По версии следствия, мужчина в нетрезвом состоянии явился в квартиру экс-супруги и устроил поджог горючей жидкостью. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он входил в подъезд с канистрой в руках, а выбежал, когда из квартиры уже валил густой дым. Ущерб составил свыше миллиона рублей.

Его задержали оперативно. Суд первоначально не стал отправлять его в СИЗО, но запретил любые контакты с потерпевшей и свидетелями по делу. Мужчина проигнорировал эти условия.

«Вопреки установленным запретам, обвиняемый неоднократно направлял СМС-сообщения с угрозами в адрес потерпевшей и свидетеля по настоящему уголовному делу. Постановлением суда обвиняемый заключён под стражу сроком до 17.04.2026», — говорится в сообщении пресс-службы.

По статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества ему грозит до пяти лет лишения свободы. Время в СИЗО могут зачесть в итоговый срок по формуле «день за полтора».

В марте 2026 года в Уфе произошёл похожий случай: по данным «Российской газеты», 45-летний мужчина из мести поджёг автомобиль бывшей подруги после расставания, произошедшего 23 февраля.