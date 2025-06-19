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Уфимскому профессору-взяточнику продлили домашний арест

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Издание «Коммерсант» сообщает о продлении домашнего ареста бизнесмену и профессору УГНТУ Олегу Макаренко еще на два месяца. Уфимец просидит дома до конца лета.

Весной этого года Макаренко угодил под следствие за посредничество во взяточничестве. Обвинение гласит: в 2022-м профессор получил от трех хоккеистов КХЛ по 130 тысяч рублей каждый и передал деньги директору Института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт.

Спортсмены Вячеслав Солодухин из «Салавата Юлаева», Семен Кошелев из казанского «Ак Барса» и Юрий Сергиенко из казахстанского «Барыса» таким образом покупали себе зачеты. Общая сумма «образовательных услуг» составила около 400 тысяч рублей.

Сам Макаренко категорически отрицает злой умысел. Защита утверждает, что их подзащитный искренне полагал: деньги идут на оплату заочного обучения студентов. Мол, Лейберт объясняла операцию как законную плату за учебу, а профессор не получил ни копейки лично.

Адвокаты уже подали жалобу в суд, требуя признать возбуждение уголовного дела незаконным. Они настаивают: оснований для обвинения попросту не существует.

Интересно, что о своем статусе подозреваемого Макаренко узнал лишь после публикации в телеграм-канале. С января он числился фигурантом, но следствие его об этом не уведомляло.

Ранее в УГНТУ двух сотрудников приемной комиссии обвинили в махинациях с баллами иностранных абитуриентов, а экс-проректор УУНиТ Азат Янгиров предстанет перед судом за получение взяток на два миллиона рублей.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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