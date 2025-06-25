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Уфимского автоблогера Андрея Валиева отправили в колонию после апелляции прокуратуры

©соцсети

Верховный суд Башкирии поставил точку в деле известного уфимского автоблогера Андрея Валиева, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Условный срок, который ему присудили ранее, превратился в реальные четыре года лишения свободы. Отбывать наказание делец будет в колонии общего режима.

Валиева осудили по статье «Кража в особо крупном размере». По материалам дела, в 2023 году он похитил у клиента Land Rover Range Rover стоимостью более 7,8 миллиона рублей. Схема была простой: блогер забрал почти новый внедорожник под предлогом помощи в оформлении электронного ПТС.

Вместо поездки в ГИБДД Валиев отправился в автосервис на улице Трамвайной в Уфе. Там по его просьбе с автомобиля сняли спутниковую систему слежения. После этого блогер вместе с чужой машиной исчез и распорядился ей по своему усмотрению.

Изначально расследование шло медленно и, как сообщалось, сдвинулось с мёртвой точки только после вмешательства службы собственной безопасности МВД. Пока шло следствие, Валиев полностью возместил потерпевшему ущерб. Это, вероятно, повлияло на первый приговор: в апреле 2025 года Калининский суд Уфы назначил ему четыре года условно.

Содеянное вызвало в Уфе недоумение. Блогер активно строил в соцсетях образ миллионера, поэтому его поступок выглядел как попытка олигарха украсть батон в супермаркете. Мотивы такого рискованного шага остались неясны.

суд в Башкирии угон в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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