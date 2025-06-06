Уфимский взяточник расплатился штрафом в 14 раз больше «гонорара»

Советский райсуд Уфы огласил вердикт по делу экс-замруководителя Государственной инспекции труда Башкортостана, сообщает прокуратура республики. Чиновник попался на взятке за утаивание несчастного случая на производстве.

История началась с травмы рабочего на гидравлическом прессе. Руководство предприятия в панике искало способы избежать проверок и штрафов. Через посредников им предложили «решить вопрос» за полсотни тысяч рублей.

Схема выглядела изощренно. Чиновник согласился представить производственную травму как бытовую. На заводе срочно состряпали фиктивный приказ об отгуле пострадавшего. Самого рабочего уговорили заявить, что травмировался дома при ремонте машины.

Деньги передали в июне прошлого года. Но планы нарушили сотрудники УФСБ, которые зафиксировали преступную схему на месте.

Суд признал экс-чиновника виновным и назначил штраф в 700 тысяч рублей — в 14 раз больше полученной взятки. Дополнительно ему запретили работать на госслужбе три года, а незаконные 50 тысяч конфисковали в бюджет.

Прокуратура в ответ обжаловала приговор. Надзорное ведомство считает наказание слишком мягким для столь циничного преступления, когда под угрозу поставили безопасность работников ради денег.