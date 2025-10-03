0
Криминал

Уфимский тренер пойдет под суд после ЧП со школьником в бассейне

В Уфе осудят инструктора спортивного центра. Мужчина пустил в бассейн не умеющего плавать школьника без жилета и инструктажа. Подросток провел под водой почти полторы минуты и выжил лишь чудом.
В Уфе передали в суд дело инструктора бассейна, обвиняемого в халатности. Из-за его действий 13-летний школьник чуть не утонул и получил серьезные травмы, сообщили в следкоме Башкирии.

Происшествие случилось весной 2023 года в одном из бассейнов Ленинского района. Инструктор допустил к плаванию подростка, который не умел держаться на воде, не выдав ему спасательный жилет и не проведя инструктаж по технике безопасности.

Во время занятия школьник начал тонуть, пробыл под водой около полутора минут и потерял сознание. Ребенка спас оказавшийся рядом посетитель — врач-реаниматолог. Мальчик выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Инструктора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь его дальнейшую судьбу решит Ленинский районный суд Уфы.

Похожие записи
03.10.2025
Новости

Эксперт объяснил, почему в Башкирии не будет перебоев с бензином

заправочный пистолет в баке автомобиля
Пока по России пустеют заправки, Башкирии дефицит не грозит. Глава «УфаОйл» объяснил, что республику спасают четыре мощных завода и собственная нефтянка, которые не дадут рынку просесть.
30.09.2025
Криминал

В Башкирии муж пытался отмазать жену от дела об убийстве

нож в руке
В Белорецке 60-летняя дама во время застолья зарезала знакомого. Ее супруг решил взять вину на себя и сознался в преступлении, но следователи раскрыли обман.
28.09.2025
Культура

Тяжелая утрата в Башкирии: в Уфе скончалась легенда хоровой капеллы Ниля Байрамгулова

ниля байрамгулова
В Уфе на 78-м году жизни скончалась народная артистка РБ Ниля Байрамгулова. Почти полвека она отдала хоровой капелле. Прощание пройдёт в филармонии.
27.09.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль дело о приставаниях нелегалов к детям в Уфе

мигранты задержанные полицией
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о домогательствах к 12-летним школьницам в Уфе. Полиция задержала двоих иностранцев с просроченными документами.
26.09.2025
Криминал

Дело о взятках в Госжилнадзоре Башкирии набирает обороты: в нём появился ещё один фигурант

дверь с табличкой судья
Директор уфимской попал под домашний арест. Его обвиняют в передаче 400 тысяч рублей инспектору Госжилнадзора Башкирии.
