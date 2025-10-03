Уфимский тренер пойдет под суд после ЧП со школьником в бассейне

В Уфе осудят инструктора спортивного центра. Мужчина пустил в бассейн не умеющего плавать школьника без жилета и инструктажа. Подросток провел под водой почти полторы минуты и выжил лишь чудом.

В Уфе передали в суд дело инструктора бассейна, обвиняемого в халатности. Из-за его действий 13-летний школьник чуть не утонул и получил серьезные травмы, сообщили в следкоме Башкирии.

Происшествие случилось весной 2023 года в одном из бассейнов Ленинского района. Инструктор допустил к плаванию подростка, который не умел держаться на воде, не выдав ему спасательный жилет и не проведя инструктаж по технике безопасности.

Во время занятия школьник начал тонуть, пробыл под водой около полутора минут и потерял сознание. Ребенка спас оказавшийся рядом посетитель — врач-реаниматолог. Мальчик выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Инструктора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь его дальнейшую судьбу решит Ленинский районный суд Уфы.