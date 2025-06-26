Депутату башкирского Курултая Алексею Локотченко придётся провести остаток лета за решёткой. Такое решение 26 июня вынес Советский райсуд Уфы, передаёт РБК Уфа. Служители Фемиды продлили его пребывание в СИЗО до 30 августа.

Это уже не первая пролонгация ареста для народного избранника. Предыдущий срок содержания под стражей для него должен был закончиться как раз 30 июня.

Напомним, 30-летнего единоросса взяли под стражу ещё в декабре 2024 года. Следствие инкриминирует ему попытку нажиться на чужих проблемах на особо крупную сумму.

По версии силовиков, Локотченко предложил своей знакомой, бывшему адвокату с неприятностями по статье о незаконной банковской деятельности, изящный выход. За 10,2 миллиона рублей он обещал полностью закрыть уголовное преследование в отношении нее.

Женщине предложили оформить фиктивный контракт с Минобороны, отбыть срок «службы» и получить чистоту перед законом.

В качестве посредников в этой многоходовке должны были выступить сотрудники оборонного ведомства. А вишенкой на торте стал подчинённый депутата из отряда «Архангел Михаил», которого и поймали с поличным при получении первого транша в 5 миллионов рублей.

Сам Локотченко, до того как попасть в криминальные сводки, был известен как уфимский бизнесмен и руководитель нескольких юридических компаний. В феврале 2024 года он отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Депутат в уфимском СИЗО один точно не заскучает. Как выяснилось, ему составила компанию целая плеяда коллег по госслужбе, чьи дела оказались не менее резонансными. Пока один придумывал схемы с Минобороны, другие тоже не теряли времени даром.

На самой вершине этого антирейтинга расположился теперь уже бывший вице-премьер правительства Алан Марзаев. Его свободу, по версии следствия, оценили в 37 миллионов рублей. За эти деньги он якобы обещал покровительство и содействие в получении госконтрактов на строительство дорог.

Настоящим серпентарием оказалось республиканское управление Госжилнадзора. За решёткой оказался сначала его глава Артур Давлетшин, а в мае 2025 года к нему присоединился и заместитель Валерий Мицуков. Их подозревают в получении взяток на 15 миллионов от управляющих компаний Ишимбая за продление лицензий.

Но на руководителях дело не остановилось. В июне обвинения предъявили ещё троим сотрудникам Госжилнадзора, один из которых также отправился в СИЗО. Чиновники, по версии следствия, наладили систему поборов со строителей за выдачу нужных заключений, таксы варьировались от 250 до 800 тысяч рублей.

Среди других высокопоставленных арестантов — мэр города Бирска Виктория Бурдина. Её вместе с заместителем взяли под стражу по делу о взятке и продаже исторического здания по заниженной цене. Также с прошлого года в изоляторе находится советник главы Башкирии Руслан Казыханов, которого обвиняют в мошенничестве.