Уфимским подрядчикам грозит 12 лет за мошенничество с ремонтом школы в соседней области

Учредитель и директор ООО «Шамс» выиграли тендер на ₽59 млн, но вместо ремонта школы искусств присвоили ₽11,5 млн. Теперь им грозит 12 лет заключения.

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинение против двоих уфимских предпринимателей, решивших заработать на национальном проекте «Культура» в соседнем регионе. Руководители столичной фирмы ООО «Шамс» предстанут перед судом за хищение бюджетных средств в особо крупном размере при ремонте социального объекта.

В апреле 2024 года, уфимская компания выиграла тендер на капитальный ремонт Детской школы искусств в селе Северное Оренбургской области. Подрядчик сбил начальную цену контракта с 61,2 до 58,9 миллиона рублей, пообещав выполнить работы качественно и в срок. Первый этап реконструкции прошел штатно, но затем схема изменилась.

Следователи выяснили, что 35-летний учредитель Кярам Бакоян и 39-летний директор Эльза Жигулина предоставили заказчику подложные документы о якобы выполненных услугах. На счета подконтрольных фирм-однодневок ушли 11,5 миллиона рублей, хотя в реальности никакие работы не проводились.

Сейчас на имущество обвиняемых стоимостью более 19 миллионов рублей наложен арест, чтобы возместить ущерб государству. Учредитель фирмы, уже имевший судимость за мошенничество, отправлен в СИЗО, а директора оставили под более мягкой мерой пресечения. Уголовное дело рассмотрит Бугурусланский районный суд, фигурантам грозит до 12 лет колонии.

Село Северное словно притягивает нечистых на руку дельцов: это уже не первый скандал с нацпроектами в данной локации. Ранее здесь «освоили» 34,3 миллиона рублей на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. В том хищении обвиняют Станислава Орлова, бывшего советника гендиректора «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», который также находится под стражей.

Похожие схемы с бюджетными деньгами регулярно всплывают и в сводках новостей Башкортостана. Недавно в республике задержали Антона Верещагина, главу фирмы «Общепит», который, по версии следствия, похитил 770 тысяч рублей на питании школьников. Предприниматель получал субсидии за обеды для несуществующих детей, пока обман не вскрылся правоохранителями.