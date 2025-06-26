До семи лет колонии грозит шестерым молодым людям из Уфы за хулиганство с применением оружия, сообщили в МВД Башкирии. Силовики уже возбудили уголовное дело по факту разборок возле Южного автовокзала.

Инцидент начался с банальной ссоры двух знакомых возле стадиона «Водник». Видимо, словесных аргументов не хватило, и вскоре собралась группа поддержки из шести человек на видавшей виды ВАЗ-2114.

Дальше развернулся настоящий боевик. Компания на «четырнадцатой» устроила преследование своих оппонентов, угрожая предметом, очень похожим на пистолет. Вдобавок ко всему, преследователи разбили стекла в машине своих «противников».

Развязка наступила у Южного автовокзала. Там всю компанию гонщиков и задержали полицейские. В качестве вещдоков у парней изъяли пневматический и светошумовой пистолеты.

Как выяснилось, трое из задержанных — ребята с криминальным бэкграундом. Они уже были знакомы полиции по делам о кражах и повреждении чужого имущества. Теперь им грозит не только уголовная статья, но и «административка» за мелкое хулиганство.

Неделю назад город потрясло жуткое ДТП в Инорсе: BMW с шестью людьми внутри на огромной скорости врезалась в столб. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу, двое из них оказались в реанимации.

За пару дней до этого другой инцидент с участием несовершеннолетних произошёл на улице Почтовой. Там 13-летний подросток на мотоцикле сбил своего ровесника, который шёл по обочине с коляской, в которой находился двухмесячный младенец. К счастью, обошлось без тяжелых последствий для малыша, его госпитализировали.