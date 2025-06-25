Итогом попытки продать машину с «золотыми» довесками для уфимского автосалона стали убытки почти на полмиллиона рублей. Как сообщает Роспотребнадзор, суд обязал компанию выплатить покупательнице ₽470 тысяч, что почти вдвое превышает сумму изначально навязанных услуг.

История началась с банальной покупки автомобиля. В процессе оформления жительнице Уфы подсунули на подпись два дополнительных соглашения — на независимую гарантию и некий абонентский договор с ООО «АСП». За эти опции ей пришлось выложить 248 тысяч рублей.

Спустя некоторое время женщина осознала, что эти сервисы ей совершенно не нужны. Она обратилась к продавцу с логичной просьбой: расторгнуть договоры и вернуть средства. Однако компания ответила категорическим отказом, видимо, надеясь, что на этом всё и закончится.

Но покупательница оказалась не из тех, кто легко сдается. Она направила жалобу в Управление Роспотребнадзора по Башкирии. Специалисты ведомства поддержали её позицию и помогли составить исковое заявление для защиты прав в суде.

Фемида полностью встала на сторону потребителя. Суд постановил, что ООО «АСП» должно не только вернуть полную стоимость навязанных услуг в 248 тысяч. Сверху компании присудили ещё 222 тысячи в качестве штрафа, компенсации морального вреда и покрытия судебных издержек.

Буквально на днях в Уфе вскрылась крупная афера в автосалоне «Автолайн». Там, по версии следствия, директор Денис Леньков просто забирал деньги клиентов и исчезал. Схема была двойная: одни автовладельцы отдавали машины на продажу, получали небольшой аванс и больше не видели ни авто, ни денег. Другие же вносили предоплату за новую машину, но так её и не дожидались. По предварительным данным, пострадали более 20 человек, а общая сумма ущерба перевалила за 15 миллионов рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Вообще, навязывание дополнительных услуг — это классика жанра для некоторых местных салонов. Эксперты и Банк России по РБ регулярно предупреждают о ловушках. Часто огромные скидки на авто действуют только при покупке в кредит, который обвешан дорогими страховками и странными сервисами. Например, вместе с полисом КАСКО за 50 тысяч могут оформить «консультацию» за 300 тысяч. Или продать «сервисное обслуживание» за 170 тысяч, которое на деле оказывается флешкой с советами для автомобилистов за 160 тысяч и реальными услугами всего на 10 тысяч.

По данным Отделения Банка России по РБ, только за 2024 год было зафиксировано 186 жалоб на автокредитование в республике. Из них 62 касались именно возврата денег за навязанные услуги.

Иногда автомобильные истории в Башкирии выходят на совсем криминальный уровень. Например, недавно известному автоблогеру Андрею Валиеву, торговавшему «красивыми» номерами, условный срок за кражу автомобиля в особо крупном размере заменили на 4 года реальной колонии. Так что авторынок региона — это место, где нужно держать ухо востро.