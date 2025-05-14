Жительница Уфы ограбила две микрофинансовые организации за один день — угрожая гранатой и следуя инструкциям по телефону. Ньюс-Баш разобрался, что толкнуло женщину на преступление.

39-летняя дама из Благоварского района действовала по классической схеме. Сначала заходила в офис микрозаймов якобы узнать условия, а через пару минут возвращалась уже во всеоружии — со страйкбольной гранатой в руке и телефоном у уха.

Угрожая взрывом и постоянно общаясь с каким-то мужчиной по мобильнику, женщина вынесла из первого офиса 24 тысячи рублей. Видимо, аппетит приходит во время еды — в тот же день она наведалась в ещё одну контору и там уже обогатилась на целых 100 тысяч.

Правда, карьера грабительницы оказалась недолгой. После задержания выяснилось, что за нитки дёргали телефонные мошенники. Они запугали женщину историей о взломе Госуслуг и оформлении кредитов на её имя.

Аферисты даже заставили её обмануть родную мать — сказать, что срочно нужны 300 тысяч на лечение. Доверчивая мама перевела 100к, а за остальным дама отправилась в микрозаймы с гранатой наперевес.