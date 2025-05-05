Микрокредитная контора ООО МКК «Бриз» получила по заслугам за назойливые звонки жителю Уфы. Компанию оштрафовали, а пострадавший ещё и заработал на этом. Ньюс-Баш выяснил все подробности, изучив документы региональной УФССП.

Мужчина месяцами получал звонки с требованием погасить чужой долг в 50 тысяч рублей. Звонили с разных номеров, часто скрытых, и настаивали, что он должен отдать деньги какого-то Петрова К.М.

Уфимец сразу понял, что его разводят — он вообще никаких займов не брал. Но коллекторы продолжали атаковать его телефон.

Когда терпение лопнуло, мужчина пошёл к приставам. Те быстро выяснили: «Бриз» не имел никакого права названивать третьим лицам. Должник не давал согласие на такие контакты.

Итог – офис микрозаймов не только получил штраф за незаконные действия, но и по суду выплатил уфимцу 110 тысяч рублей компенсации.

Кажется, мы нашли новый способ подзаработать — просто дождаться, пока коллекторы ошибутся номером.