Уфимец получил условный срок за избиение 9-летнего мальчика палкой

Калининский райсуд Уфы приговорил мужчину к условному сроку. Он избил 9-летнего мальчика палкой, после конфликта между детьми. Вину подсудимый не признал.

Калининский районный суд Уфы приговорил местного жителя к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Мужчина напал на чужого ребенка во дворе дома на улице Кольцевой и избил его палкой. Осужденный вину не признал, сообщает прокуратура Башкортостана.

Инцидент произошел в августе прошлого года в Черниковке. По версии следствия, все началось с детской ссоры: 9-летний мальчик повздорил с дочерью подсудимого. Девочка вернулась домой и рассказала отцу, что ее ударили.

Мужчина вышел во двор, догнал школьника и ударом ноги сбил его на землю. Затем он забрал у ребенка пластиковую палку и нанес ею удары по ногам лежащего мальчика.

Суд квалифицировал действия подсудимого как хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчина на заседании отрицал свою вину.

Судья назначил наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу еще не вступил.

Что делать, если ребенка обидели: порядок действий

По закону защита собственных детей физической силой против чужих детей может быть квалифицирована как уголовное преступление. Даже если ребенка обидели, родитель не имеет права применять насилие к несовершеннолетнему. Рекомендуемый порядок действий в таких ситуациях — зафиксировать травмы в травмпункте, обратиться в полицию и взыскивать моральный и физический ущерб с родителей виновника через суд. Применение физической силы может повлечь судимость, штрафы или реальный срок.

Справка

По данным МВД республики, за первые полгода 2025 года общая преступность выросла на 8%. К сентябрю количество преступлений против детей превысило 1,5 тысячи случаев.

Напомним, что в ноябре 2025 года похожий случай произошел в уфимской школе № 41. Там ученики кадетского класса организовали травлю пятиклассника, которая закончилась групповым избиением.