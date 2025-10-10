0
47 минут
Криминал

Трезв, но не в себе: экспертиза установила состояние уфимца, сбросившего дочь с четвертого этажа

В Уфе 34-летний отец выбросил свою трёхлетнюю дочку с четвёртого этажа. Мужчина оказался трезв. Девочка сейчас в реанимации, а его отправили в СИЗО.
арест преступника
©Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

Утром 9 октября в Уфе 34-летний мужчина выбросил свою трёхлетнюю дочь из окна четвёртого этажа на улице Ульяновых. Девочка выжила, но находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Отца задержали; экспертиза показала, что он был трезв.

По версии следствия, мужчина находился в квартире с дочерью один, пока его жена со старшим сыном была в отпуске. Перед тем как сбросить ребёнка, он выбросил с балкона вещи и технику. При задержании мужчина вёл себя неадекватно и не смог объяснить свой поступок.

Видео из зала суда
RuTube
©Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

Девочку доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой и сразу прооперировали. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, сейчас она в реанимации, врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое и борются за её жизнь.

Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Основная версия — внезапное обострение психического заболевания, так как около 15 лет назад он состоял на учёте у психиатра. 10 октября суд арестовал его на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости.

Неадекватное поведение подозреваемого
RuTube
©SHOT

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал, что власти окажут семье пострадавшей девочки всю необходимую материальную и психологическую помощь.

