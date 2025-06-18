Таможня Башкирии задержала туриста с запрещенным к провозу кораллом

Региональная таможня сообщила о задержании пассажира с кораллом в багаже в среду, 18 июня. Мужчина прилетел в столицу Башкирии из Ташкента и не ожидал проблем с экзотическим сувениром.

Находка оказалась не просто красивым морским трофеем. Коралл относится к видам, охраняемым международной конвенцией СИТЕС, которая запрещает торговлю исчезающими представителями фауны и флоры. Турист привез его с Мальдивских островов, сделав остановку в Узбекистане.

Интересно, что в Ташкенте к сувениру претензий не возникло. Видимо, местные таможенники либо пропустили находку, либо не придали ей значения. А вот башкирские коллеги оказались более внимательными.

Коралл изъяли и отправили на экспертизу для подтверждения его принадлежности к защищенным видам. Владелец заявил, что не знал об ограничениях.

Теперь путешественнику грозит административная ответственность за недекларирование товаров и нарушение запретов на ввоз. Штрафы могут составить несколько тысяч рублей, а коралл останется у государства.