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Таможня Башкирии задержала туриста с запрещенным к провозу кораллом

©Башкирская таможня

Региональная таможня сообщила о задержании пассажира с кораллом в багаже в среду, 18 июня. Мужчина прилетел в столицу Башкирии из Ташкента и не ожидал проблем с экзотическим сувениром.

Находка оказалась не просто красивым морским трофеем. Коралл относится к видам, охраняемым международной конвенцией СИТЕС, которая запрещает торговлю исчезающими представителями фауны и флоры. Турист привез его с Мальдивских островов, сделав остановку в Узбекистане.

Интересно, что в Ташкенте к сувениру претензий не возникло. Видимо, местные таможенники либо пропустили находку, либо не придали ей значения. А вот башкирские коллеги оказались более внимательными.

Коралл изъяли и отправили на экспертизу для подтверждения его принадлежности к защищенным видам. Владелец заявил, что не знал об ограничениях.

Теперь путешественнику грозит административная ответственность за недекларирование товаров и нарушение запретов на ввоз. Штрафы могут составить несколько тысяч рублей, а коралл останется у государства.

Подобные случаи стали настоящей головной болью для российских таможенников. Туристы регулярно пытаются провезти чучела крокодилов, змей и другие экзотические сувениры, не подозревая о международных ограничениях. Начальник таможенного поста аэропорта Уфы ранее отмечал, что большинство нарушителей действительно не знают о запретах.

коралл таможня Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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