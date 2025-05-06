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Сына, погибшего уфимца оставили без компенсации и ещё заставили платить

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Мужчина пытался отсудить 2 миллиона рублей у ГКБ №21 и поликлиники №43 в Уфе за смерть своего отца от панкреатита. Но Октябрьский райсуд встал на сторону медиков.

История печальная: отец истца умер прямо в подъезде своего дома. Сын был уверен, что врачи просто не заметили очевидного — панкреатит имеет ярко выраженные симптомы, которые невозможно пропустить. Да и диабет, осложнением которого стало смертельное заболевание, должны были нормально лечить в поликлинике.

Медики, конечно, свою вину не признали. А судмедэкспертиза, хоть и выявила «дефекты оказания помощи», заявила, что прямой связи между ошибками врачей и смертью пациента нет.

В итоге суд не только отказал в компенсации, но и взыскал с сына погибшего 267 тысяч рублей за проведение экспертизы.

Получается, человек потерял отца, а потом ещё и четверть миллиона за попытку добиться справедливости. Классическая история — похоронил отца, потом похоронил надежду на правосудие, а заодно и свои сбережения.

суд в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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