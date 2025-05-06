Мужчина пытался отсудить 2 миллиона рублей у ГКБ №21 и поликлиники №43 в Уфе за смерть своего отца от панкреатита. Но Октябрьский райсуд встал на сторону медиков.

История печальная: отец истца умер прямо в подъезде своего дома. Сын был уверен, что врачи просто не заметили очевидного — панкреатит имеет ярко выраженные симптомы, которые невозможно пропустить. Да и диабет, осложнением которого стало смертельное заболевание, должны были нормально лечить в поликлинике.

Медики, конечно, свою вину не признали. А судмедэкспертиза, хоть и выявила «дефекты оказания помощи», заявила, что прямой связи между ошибками врачей и смертью пациента нет.

В итоге суд не только отказал в компенсации, но и взыскал с сына погибшего 267 тысяч рублей за проведение экспертизы.

Получается, человек потерял отца, а потом ещё и четверть миллиона за попытку добиться справедливости. Классическая история — похоронил отца, потом похоронил надежду на правосудие, а заодно и свои сбережения.