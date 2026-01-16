Суд взыскал с экс-руководителей «Башспирта» и Артура Хазигалеева более 55 млн рублей ущерба

Кировский районный суд Уфы обязал бывших руководителей АО «Башспирт» и бизнесмена Артура Хазигалеева солидарно выплатить более 55 миллионов рублей в возмещение ущерба от преступления. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана.
Суть иска
Торговый дом «Башспирт» требовал взыскать с Рауфа Нугуманова (экс-гендиректора АО «Башспирт»), Артура Хазигалеева (бывший депутат горсовета Уфы) и Александра Компанченко (бывший руководитель ТД «Башспирт») более 33 миллионов рублей основного долга плюс проценты за пользование чужими средствами.
По утверждению истца, в 2021–2022 годах ответчики продали объекты недвижимости компании по заниженной цене. Разница между рыночной и фактической стоимостью превысила 63 миллиона рублей. Хазигалеев до суда погасил 30 миллионов рублей.
Решение суда
Суд частично удовлетворил требования. С ответчиков солидарно взыскали свыше 33 миллионов рублей основного ущерба и более 22 миллионов рублей процентов. Решение пока не вступило в силу.
Справка
Нугуманов, Компанченко и Хазигалеев ранее были осуждены по делу о причинении «Башспирту» ущерба на сумму более 100 миллионов рублей. В декабре 2024 года кассационная инстанция вернула это дело в прокуратуру.
В августе 2024 года в Уфе задержали действующего руководителя «Башспирта» Раифа Абдрахимова. Следствие утверждает: после назначения он не расторг невыгодные договоры аренды недвижимости, заключённые предшественниками. Убытки оцениваются в сумму свыше 103 миллионов рублей. Абдрахимов находится под стражей.
АО «Башспирт» — один из крупных производителей алкоголя в России, полностью подконтрольный Башкортостану. По данным Rusprofile, в 2024 году предприятие получило чистую прибыль 264 миллиона рублей при выручке 9,3 миллиарда рублей.