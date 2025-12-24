0
Криминал

Суд в Уфе вынес приговор главе УКС республики за закупку контрафактных аппаратов УЗИ

Суд приговорил главу Управления капитального строительства республики Инну Иксанову к пяти годам колонии. Ей дали отсрочку до момента, когда дочери исполнится 14 лет.
Октябрьский районный суд Уфы признал чиновницу виновной в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Следствие доказало, что Иксанова согласовала закупку и приемку десяти контрафактных аппаратов УЗИ для больниц республики. Оборудование оказалось дешевой подделкой и не соответствовало заявленным характеристикам.

Ущерб бюджету составил 57 миллионов рублей. Эти аппараты предназначались для медучреждений Уфы, Баймака, Месягутово и Большеустьикинского, но использовать их врачи не смогли.

Наказание и отсрочка

Хотя суд назначил реальный срок — 5 лет колонии общего режима, в тюрьму Иксанова пока не поедет. Судья применил отсрочку наказания из-за наличия у подсудимой маленького ребенка. Срок начнет исчисляться, когда дочери исполнится 14 лет.

Дополнительно чиновнице запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет. На ее имущество наложен арест для возмещения ущерба.

Уголовное дело связано с контрактами, заключенными в декабре 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Следствие считает, что руководитель УКС знала о несоответствии оборудования, но подписала документы, чтобы избежать ответственности за срыв сроков нацпроекта.

Инна Иксанова возглавила ГКУ «Управление капитального строительства РБ» в июле 2021 года. До этого она работала в Госкомитете по строительству и архитектуре. УКС выступает основным заказчиком строительства крупных бюджетных объектов в регионе, включая больницы, школы и спортивные центры.

