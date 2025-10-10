0
5 часов
Криминал

Суд в Уфе решает судьбу отца, выкинувшего дочь с четвертого этажа

В Уфе судят 34-летнего мужчину, который выбросил маленькую дочь из окна 4 этажа. Девочка в реанимации, отец был трезв и не раскаивается.
сотрудник следкома осматривает место происшествия
©Следком по Башкирии

10 октября Орджоникидзевский районный суд Уфы решает вопрос о мере пресечения для 34-летнего мужчины. Накануне, 9 октября, он выбросил свою маленькую дочь из окна квартиры на четвертом этаже.

По данным Минздрава, девочка находится в крайне тяжелом состоянии. При падении она получила серьезную травму головы, врачи провели экстренную операцию.

Нейрохирурги провели двухчасовую операцию трехлетней девочке
RuTube
©Минздрав Башкирии

Анализы показали, что в момент совершения преступления отец был трезв. По информации Башинформа, он не выразил раскаяния в содеянном. Несколько лет назад мужчина обращался за психиатрической помощью. Задерживали его в разгромленной квартире, где он лежал на полу без одежды. Перед этим он выбрасывал с балкона вещи.

Уфимец выкинул из окна дочь
RuTube
©МВД по Башкирии

Семья считалась благополучной и не состояла на учете в социальных службах. Жена задержанного, учительница колледжа, в это время находилась со старшим сыном на лечении в Калининграде. Их возвращения в Уфу ожидают в субботу. Сам мужчина работает электриком в одном из городских вузов.

Похожие записи
0
10.10.2025
Криминал

В Уфе арестован 23-летний парень за серийные нападения на студентов

преступник
В Уфе поймали 23-летнего парня из Абзелиловского района. Он с ножом и страйкбольным пистолетом пытался грабить студентов, требуя переводы.
0
10.10.2025
Криминал

Трезв, но не в себе: экспертиза установила состояние уфимца, сбросившего дочь с четвертого этажа

арест преступника
В Уфе 34-летний отец выбросил свою трёхлетнюю дочку с четвёртого этажа. Мужчина оказался трезв. Девочка сейчас в реанимации, а его отправили в СИЗО.
0
10.10.2025
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

консилиум врачей
В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.
0
10.10.2025
Криминал

В Уфе в СИЗО отправили мужчину, сбросившего дочь с балкона

арест преступника
В Уфе арестовали мужчину, который хладнокровно сбросил свою трёхлетнюю дочку с балкона четвёртого этажа. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО по обвинению в покушении на убийство.
0
09.10.2025
Происшествия

«Не замечали конфликтов»: что известно о семье выброшенного из окна ребенка в Уфе

муж и жена
Дикое утро в Уфе. 34-летний отец вышвырнул из окна трехлетнюю дочку. Ребенок в критическом состоянии, мужчина задержан. Соседи в шоке и дают разные показания.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.