Суд в Уфе решает судьбу отца, выкинувшего дочь с четвертого этажа

В Уфе судят 34-летнего мужчину, который выбросил маленькую дочь из окна 4 этажа. Девочка в реанимации, отец был трезв и не раскаивается.

10 октября Орджоникидзевский районный суд Уфы решает вопрос о мере пресечения для 34-летнего мужчины. Накануне, 9 октября, он выбросил свою маленькую дочь из окна квартиры на четвертом этаже.

По данным Минздрава, девочка находится в крайне тяжелом состоянии. При падении она получила серьезную травму головы, врачи провели экстренную операцию.

Нейрохирурги провели двухчасовую операцию трехлетней девочке ©Минздрав Башкирии

Анализы показали, что в момент совершения преступления отец был трезв. По информации Башинформа, он не выразил раскаяния в содеянном. Несколько лет назад мужчина обращался за психиатрической помощью. Задерживали его в разгромленной квартире, где он лежал на полу без одежды. Перед этим он выбрасывал с балкона вещи.

Уфимец выкинул из окна дочь ©МВД по Башкирии

Семья считалась благополучной и не состояла на учете в социальных службах. Жена задержанного, учительница колледжа, в это время находилась со старшим сыном на лечении в Калининграде. Их возвращения в Уфу ожидают в субботу. Сам мужчина работает электриком в одном из городских вузов.