Суд в Уфе решает судьбу отца, выкинувшего дочь с четвертого этажа

10 октября Орджоникидзевский районный суд Уфы решает вопрос о мере пресечения для 34-летнего мужчины. Накануне, 9 октября, он выбросил свою маленькую дочь из окна квартиры на четвертом этаже.
По данным Минздрава, девочка находится в крайне тяжелом состоянии. При падении она получила серьезную травму головы, врачи провели экстренную операцию.
Анализы показали, что в момент совершения преступления отец был трезв. По информации Башинформа, он не выразил раскаяния в содеянном. Несколько лет назад мужчина обращался за психиатрической помощью. Задерживали его в разгромленной квартире, где он лежал на полу без одежды. Перед этим он выбрасывал с балкона вещи.
Семья считалась благополучной и не состояла на учете в социальных службах. Жена задержанного, учительница колледжа, в это время находилась со старшим сыном на лечении в Калининграде. Их возвращения в Уфу ожидают в субботу. Сам мужчина работает электриком в одном из городских вузов.