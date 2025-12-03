Суд в Уфе продлил домашний арест директору ГКЗ «Башкортостан» Яруллину

Советский суд Уфы продлил домашний арест директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину. Народный артист республики останется под арестом до начала марта 2026 года.

По данным пресс-службы Советского районного суда Уфы, народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину продлили срок домашнего ареста. Директор государственного концертного зала «Башкортостан» останется под этой мерой пресечения ещё на три месяца. Таким образом, он будет находиться под арестом до 6 марта 2026 года.​

Яруллин возглавляет ГКЗ «Башкортостан» и является известным в республике исполнителем. Его задержали в конце мая 2025 года, и изначально он был помещён в СИЗО. Однако в начале сентября меру пресечения изменили на домашний арест.​

Следствие обвиняет руководителя концертного зала в превышении должностных полномочий и растрате. Один из эпизодов касается махинаций с премиями сотрудников. По версии правоохранителей, с 2020 по 2022 год Яруллин начислял завышенные выплаты, а затем требовал вернуть ему часть денег, получив таким образом не менее 200 тысяч рублей.​

Второй эпизод связан с организацией конкурса «Время героев». Следствие считает, что директор ГКЗ заключил контракт на 33,5 млн рублей с аффилированной предпринимательницей Гульнарой Юриной без проведения торгов. Ущерб бюджету от этой сделки оценивается в 9,8 млн рублей. Сама Юрина находится под стражей.​

Вильдан Яруллин свою вину в инкриминируемых деяниях не признаёт. Ранее сообщалось, что на фоне расследования он выражал желание отправиться в зону проведения специальной военной операции. Несмотря на уголовное дело, на сайте ГКЗ «Башкортостан» он всё ещё числится директором.​

Портал «Ньюс-Баш» ранее уже освещал это резонансное дело. В публикациях упоминалось, что помимо культурной деятельности Яруллин является совладельцем золотодобывающего предприятия. Предыдущее продление ареста для артиста было до 6 декабря 2025 года.