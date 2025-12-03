0
1 час
Криминал

Суд в Уфе продлил домашний арест директору ГКЗ «Башкортостан» Яруллину

Советский суд Уфы продлил домашний арест директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину. Народный артист республики останется под арестом до начала марта 2026 года.
вильдан яруллин
©Вильдан Яруллин / ВК

По данным пресс-службы Советского районного суда Уфы, народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину продлили срок домашнего ареста. Директор государственного концертного зала «Башкортостан» останется под этой мерой пресечения ещё на три месяца. Таким образом, он будет находиться под арестом до 6 марта 2026 года.​

Яруллин возглавляет ГКЗ «Башкортостан» и является известным в республике исполнителем. Его задержали в конце мая 2025 года, и изначально он был помещён в СИЗО. Однако в начале сентября меру пресечения изменили на домашний арест.​

Следствие обвиняет руководителя концертного зала в превышении должностных полномочий и растрате. Один из эпизодов касается махинаций с премиями сотрудников. По версии правоохранителей, с 2020 по 2022 год Яруллин начислял завышенные выплаты, а затем требовал вернуть ему часть денег, получив таким образом не менее 200 тысяч рублей.​

Второй эпизод связан с организацией конкурса «Время героев». Следствие считает, что директор ГКЗ заключил контракт на 33,5 млн рублей с аффилированной предпринимательницей Гульнарой Юриной без проведения торгов. Ущерб бюджету от этой сделки оценивается в 9,8 млн рублей. Сама Юрина находится под стражей.​

Вильдан Яруллин свою вину в инкриминируемых деяниях не признаёт. Ранее сообщалось, что на фоне расследования он выражал желание отправиться в зону проведения специальной военной операции. Несмотря на уголовное дело, на сайте ГКЗ «Башкортостан» он всё ещё числится директором.​

Портал «Ньюс-Баш» ранее уже освещал это резонансное дело. В публикациях упоминалось, что помимо культурной деятельности Яруллин является совладельцем золотодобывающего предприятия. Предыдущее продление ареста для артиста было до 6 декабря 2025 года.

Похожие записи
0
26.11.2025
Криминал

Взятка за барельефы: стали известны подробности ареста сотрудника Минпромэнерго Башкирии

допрос подозреваемого
В Уфе задержали начальника отдела Минпромэнерго Марата Галиева. Чиновника подозревают в получении взятки за приемку барельефов и видео.
0
26.11.2025
Новости

В Уфе арестован начальник отдела Минпрома Башкирии Марат Галиев

Марат Галиев
В Уфе арестован начальник отдела Минпрома Марат Галиев. Следствие считает, что он требовал 50 тысяч рублей у предпринимательницы за подписание актов сдачи работ.
0
21.11.2025
Криминал

Взятки, пытки, «строгач»: Алан Марзаев приговорен к 13 годам заключения за коррупцию

Алан Марзаев
Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев признан виновным в получении взятки. Суд назначил 13 лет строгого режима, штраф и конфискацию имущества.
0
20.11.2025
Новости

Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев пообещал отмыться и посадить своих обвинителей

Алан Марзаев
Бывший вице-премьер башкирского правительства Алан Марзаев выступил в Ленинском районном суде Уфы с финальной речью перед приговором.
-2
19.11.2025
Криминал

Один из богатейших людей Уфы может сесть на 10 лет: что известно о деле Рустема Сайдашева

наручники на решетке
Десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей — такое наказание запросило государственное обвинение для уфимского предпринимателя Рустема Сайдашева.
0
18.11.2025
Криминал

Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Алан Марзаев
В Ленинском районном суде Уфы на процессе по делу бывшего и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева сторона обвинения запросила для подсудимого 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
0
17.11.2025
Криминал

Экс-замглавы МинЖКХ Башкирии лишился активов на 103 млн рублей по решению суда

Ильдус Мамаев
Верховный суд Башкирии поставил точку в деле бывшего заместителя министра ЖКХ республики Ильдуса Мамаева, оставив в силе решение об изъятии у него в доход государства активов на сумму около 103 миллионов рублей.
0
06.11.2025
Криминал

Суд продлил домашний арест Яруллину и оставил Юрину в СИЗО

яруллин и юрина
Народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину вновь продлили домашний арест, а его предполагаемую сообщницу Гульнару Юрину оставили в СИЗО до начала зимы. Их обвиняют в растрате почти 10 млн рублей.
