Суд в Уфе приговорил экс-директоров коммунальных предприятий к тюремным срокам

Помимо лишения свободы, фигурантам назначены многомиллионные штрафы

В Уфе 22 апреля суд вынес приговор бывшим руководителям АО «Башкоммунприбор» и ООО «Теплоучетсервис» по новому эпизоду финансовых нарушений. Об этом сообщили представители прокуратуры Республики Башкортостан и Следственного комитета.

История с экс-директором «Башкоммунприбора» Ренатом Насыровым тянется с 2021 года. Ранее в 2024 году его вместе с соучастниками уже признали виновными в злоупотреблении полномочиями и растрате на сумму 54 миллиона рублей. Тогда Насыров получил 8 лет колонии, а глава «Теплоучётсервиса» Денис Кульмухаметов — 5 лет за продажу оборудования по завышенным ценам в 2017-2018 годах.

Теперь выяснилось, что схема продолжалась и в 2018-2019 годах. По данным следствия, Насыров продолжал приобретать оборудование у компании Кульмухаметова по искусственно завышенной стоимости, что нанесло ущерб в размере 10,4 миллиона рублей.

Кроме того, следователи установили факт легализации преступных доходов — Насыров якобы отмыл средства через фиктивную покупку иностранного автомобиля стоимостью 5,8 миллиона рублей.

Несмотря на отрицание вины, Насыров получил 7 лет лишения свободы, а Кульмухаметов — 9 лет. Суд также назначил штрафы: 1,3 миллиона рублей для Насырова и 2,8 миллиона для Кульмухаметова.

Приговор пока не вступил в законную силу, и у адвокатов осуждённых есть возможность его обжаловать в установленном порядке.