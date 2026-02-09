Суд в Уфе отправил в СИЗО подростка, напавшего с ножом на студентов БГМУ

В Уфе суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов БГМУ. Обвиняемый признал вину и попросил прощения у всех пострадавших.

Советский районный суд Уфы 9 февраля отправил в следственный изолятор 15-летнего школьника. По версии следствия, он с ножом напал на студентов в общежитии медуниверситета и ранил полицейских при задержании. Подросток пробудет под стражей минимум до 7 апреля 2026 года. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

Раскаяние в суде: обвиняемый извинился перед пострадавшими

На заседании обвиняемый полностью признал вину. Он публично извинился перед пострадавшими. В зал суда подростка доставили из больницы — туда его госпитализировали после задержания, так как он нанес травмы самому себе. Судья удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, несмотря на несовершеннолетний возраст фигуранта.

Покушение на убийство и халатность: детали уголовных дел

Следователи вменяют школьнику тяжкие преступления по двум статьям Уголовного кодекса: покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Параллельно прокуратура республики возбудила дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Силовики проверят, как должностные лица системы профилактики работали с несовершеннолетним и могли ли они предотвратить трагедию. Также следствие проверяет информацию о возможной приверженности нападавшего неонацистским взглядам.

Что известно о нападении на общежитие БГМУ на улице Репина

Инцидент произошел 7 февраля в общежитии медуниверситета. По материалам дела, вооруженный подросток проник в здание и напал на иностранных студентов. Итог нападения:

Трое студентов получили ножевые ранения.

Одному учащемуся нападавший распылил в лицо перцовый газ.

Двое сотрудников ППС, прибывших на вызов, получили ранения при задержании.

Минздрав Башкирии о состоянии раненых студентов и полицейских

Жизни раненых сейчас ничего не угрожает. По данным Минздрава Башкортостана, все госпитализированные студенты и полицейские получают необходимое лечение. Врачи отмечают положительную динамику, пациенты идут на поправку.

Комментарий ректора БГМУ Валентина Павлова и первые действия властей

Сразу после инцидента министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что на место происшествия оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Ректор БГМУ Валентин Павлов также подтвердил отсутствие угрозы для жизни студентов. Это первое подобное происшествие в общежитиях вуза за последние годы, вызвавшее широкий резонанс и немедленную реакцию надзорных органов.