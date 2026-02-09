0
5 часов
Криминал

Суд в Уфе отправил в СИЗО подростка, напавшего с ножом на студентов БГМУ

В Уфе суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов БГМУ. Обвиняемый признал вину и попросил прощения у всех пострадавших.
подследственный в зале суда
©следком Башкирии

Советский районный суд Уфы 9 февраля отправил в следственный изолятор 15-летнего школьника. По версии следствия, он с ножом напал на студентов в общежитии медуниверситета и ранил полицейских при задержании. Подросток пробудет под стражей минимум до 7 апреля 2026 года. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

Раскаяние в суде: обвиняемый извинился перед пострадавшими

На заседании обвиняемый полностью признал вину. Он публично извинился перед пострадавшими. В зал суда подростка доставили из больницы — туда его госпитализировали после задержания, так как он нанес травмы самому себе. Судья удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, несмотря на несовершеннолетний возраст фигуранта.

Покушение на убийство и халатность: детали уголовных дел

Следователи вменяют школьнику тяжкие преступления по двум статьям Уголовного кодекса: покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Параллельно прокуратура республики возбудила дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Силовики проверят, как должностные лица системы профилактики работали с несовершеннолетним и могли ли они предотвратить трагедию. Также следствие проверяет информацию о возможной приверженности нападавшего неонацистским взглядам.

Что известно о нападении на общежитие БГМУ на улице Репина

Инцидент произошел 7 февраля в общежитии медуниверситета. По материалам дела, вооруженный подросток проник в здание и напал на иностранных студентов. Итог нападения:

  • Трое студентов получили ножевые ранения.
  • Одному учащемуся нападавший распылил в лицо перцовый газ.
  • Двое сотрудников ППС, прибывших на вызов, получили ранения при задержании.

Минздрав Башкирии о состоянии раненых студентов и полицейских

Жизни раненых сейчас ничего не угрожает. По данным Минздрава Башкортостана, все госпитализированные студенты и полицейские получают необходимое лечение. Врачи отмечают положительную динамику, пациенты идут на поправку.

Комментарий ректора БГМУ Валентина Павлова и первые действия властей

Сразу после инцидента министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что на место происшествия оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Ректор БГМУ Валентин Павлов также подтвердил отсутствие угрозы для жизни студентов. Это первое подобное происшествие в общежитиях вуза за последние годы, вызвавшее широкий резонанс и немедленную реакцию надзорных органов.

Похожие записи
0
09.02.2026
Новости

Глава Башкирии лично приехал в общежитие к раненым индийским студентам и попросил прощения

Радий Хабиров
Глава Башкирии навестил пострадавших иностранных студентов после атаки подростка на общежитие в Уфе и пообещал оплатить лечение и перелёт на родину.
0
09.02.2026
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования второклассника в школе

автомобиль следственного комитета
В Уфе возбуждено уголовное дело о халатности после получения второклассником травмы головы. Следствие полагает, что администрация школы не предотвратила конфликт.
0
09.02.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии приговорил «ишимбайского стрелка» к 20 годам заключения

посудимого ведут в зал суда
Верховный суд Башкирии приговорил Марзпетуни Галустяна к 20 годам колонии строгого режима за убийство 23-летнего посетителя ишимбайского заведения.
0
09.02.2026
Криминал

В Уфе турагент получила 5 лет колонии за обман 75 клиентов на 14 млн рублей

женщина в зале суда
Суд признал виновной женщину, присвоившую деньги 75 клиентов. Ей назначено 5 лет колонии с отсрочкой наказания. Ущерб составил почти 14 млн рублей.
0
09.02.2026
Криминал

Житель Уфы недовольный качеством ремонта автомобиля избил автослесаря до полной потери слуха

руки в наручниках
В марте 2025 года житель Уфы из-за недовольства ремонтом авто ударил мастера дважды по голове, увез его на машине и бросил на обочине. Прокуратура направила дело в Дёмский районный суд.
0
09.02.2026
Здоровье

Пострадавшие от нападения на общежитие в Уфе идут на поправку

нападение на общежитие
Шесть человек пострадали во время нападения 15-летнего подростка с ножом на общежитие Башкирского медуниверситета в Уфе 7 февраля. Большинство из них находятся в стабильном состоянии, нападавший задержан и госпитализирован.
0
07.02.2026
Происшествия

В Уфе ректор БГМУ сообщил подробности нападения подростка на студентов в общежитии ВУЗа

нападение на общежитие
В Уфе 15-летний подросток проник в общежитие БГМУ и напал на студентов. Трое получили ножевые ранения, один пострадал от перцового газа. Ведется следствие.
0
07.02.2026
Происшествия

В Уфе 15-летний подросток ранил ножом двух полицейских в общежитии БГМУ

нападение на общежитие
15-летний парень ворвался с ножом в общежитие БГМУ в Уфе. Ранены двое сотрудников МВД и студенты. Нападавший в реанимации, возбуждено уголовное дело.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.