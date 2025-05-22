Суд в Уфе отказал прокурору во взыскании убытков с бывшего главы Давлеканово

Экс-глава Давлеканово подписал акт приёмки непригодных очистных сооружений на 89 млн, но ущерб доказать не смогли. По данным Коммерсант-Уфа, прокурор проиграл дело в суде.

Кировский райсуд Уфы отклонил иск прокурора Давлекановского района к бывшему мэру города Вячеславу Гапоненко. Надзорное ведомство требовало взыскать с экс-чиновника более 89 миллионов рублей — сумму, которую выплатили подрядчику за некачественные работы по строительству системы очистки воды.

Гапоненко в январе уже получил условный срок за превышение полномочий. В 2019 году он принял работы у «Уфимской газовой компании», хотя оборудование не соответствовало требованиям, а объект так и не запустили. Кроме того, за «стройконтроль» заплатили ещё полмиллиона другой конторе, которая тоже ничего не сделала.

Но прокуратура не смогла доказать материальный ущерб — суд указал, что «приговор по уголовному делу не является исключительным доказательством размера возмещения вреда». А других доказательств и расчётов прокурор не представил.

Похоже, в этой истории город остался и без очистных сооружений, и без денег, а чиновник — без реального наказания. Национальный проект «Экология» в Давлеканово явно пошёл не по тому руслу.