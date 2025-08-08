Суд в Уфе конфисковал у бывшего полицейского 54 миллиона рублей

Бывший водитель дежурной части в Уфе лишился более 54 млн рублей. Суд взыскал средства в доход государства, так как экс-полицейский не смог доказать их легальность.

Сразу на 54 миллиона рублей облегчили кошелек бывшего водителя дежурной части из Уфы. Как сообщает прокуратура Башкирии, Октябрьский райсуд постановил изъять у экс-полицейского Руслана Кагарманова эту внушительную сумму в пользу казны.

Внимание надзорного ведомства привлекли счета 39-летнего мужчины. Проверка установила, что за четыре года, с 2020-го по 2024-й, его банковские балансы раздулись на 54 миллиона. Откуда у простого водителя дежурной части такие деньги — неизвестно. Предоставить документы, подтверждающие законность поступлений, Кагарманов не смог.

Фемида частично удовлетворила требования прокуроров, обратив всю сумму в доход государства. Чтобы решение не осталось на бумаге, на имущество бывшего правоохранителя наложили арест. Под обеспечительные меры попали квартира, мотоцикл, три автомобиля и все банковские счета мужчины.

Прокуроры пообещали лично проконтролировать, чтобы процесс взыскания прошел без сучка и задоринки, как только решение суда обретёт законную силу. Иск ведомства был удовлетворен лишь частично, и решение еще может быть обжаловано.