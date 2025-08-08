Суд в Уфе конфисковал у бывшего полицейского 54 миллиона рублей

Бывший водитель дежурной части в Уфе лишился более 54 млн рублей. Суд взыскал средства в доход государства, так как экс-полицейский не смог доказать их легальность. ©News-bash
Сразу на 54 миллиона рублей облегчили кошелек бывшего водителя дежурной части из Уфы. Как сообщает прокуратура Башкирии, Октябрьский райсуд постановил изъять у экс-полицейского Руслана Кагарманова эту внушительную сумму в пользу казны.
Внимание надзорного ведомства привлекли счета 39-летнего мужчины. Проверка установила, что за четыре года, с 2020-го по 2024-й, его банковские балансы раздулись на 54 миллиона. Откуда у простого водителя дежурной части такие деньги — неизвестно. Предоставить документы, подтверждающие законность поступлений, Кагарманов не смог.
Фемида частично удовлетворила требования прокуроров, обратив всю сумму в доход государства. Чтобы решение не осталось на бумаге, на имущество бывшего правоохранителя наложили арест. Под обеспечительные меры попали квартира, мотоцикл, три автомобиля и все банковские счета мужчины.
Прокуроры пообещали лично проконтролировать, чтобы процесс взыскания прошел без сучка и задоринки, как только решение суда обретёт законную силу. Иск ведомства был удовлетворен лишь частично, и решение еще может быть обжаловано.
Что именно из имущества, помимо квартиры и мотоцикла, арестовали у бывшего полицейского?
В рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры был наложен арест не просто на три автомобиля, а конкретно на один легковой автомобиль и два грузовика. Также под арест попали все его банковские счета.
Почему в сообщениях говорится, что суд удовлетворил требования прокуратуры лишь «частично»?
Формулировка «частично удовлетворил» означает, что суд согласился с основной сутью иска — взыскать незаконно полученные доходы, — но мог не согласиться с полной суммой, заявленной прокуратурой, или с какими-то конкретными требованиями. Точные причины такого решения в опубликованных материалах не раскрываются, но это стандартная юридическая практика, когда итоговая сумма взыскания корректируется судом по результатам рассмотрения доказательств.
На каком правовом основании было принято решение о взыскании?
Основанием послужило законодательство о противодействии коррупции. Прокурорская проверка установила, что в период с 2020 по 2024 год на счета Кагарманова поступили средства, законность которых он не смог подтвердить документально. Это процедура гражданской конфискации, которая позволяет государству изымать имущество, если госслужащий не может доказать легальность его происхождения, и она не является уголовным наказанием за взятку.
Является ли это дело единичным случаем в Башкирии за последнее время?
Нет, это дело — одно из многих в череде антикоррупционных разбирательств в регионе. Вот несколько примеров:
Дело Ильдуса Шайбакова: В 2022 году у бывшего начальника МРЭО ГИБДД по Башкирии и его родственников было изъято имущество на 40 млн рублей, включая коммерческую недвижимость и внедорожники.
Массовые проверки в ГИБДД: В сентябре 2024 года главе МВД по Башкирии было внесено представление из-за многочисленных коррупционных нарушений в Госавтоинспекции. В результате к дисциплинарной ответственности привлекли 65 должностных лиц.
Дело о хищении субсидий: В июле 2025 года были арестованы руководители «Центра развития туризма РБ» по обвинению в хищении более 26 млн рублей, выделенных на создание туристических объектов.
Коррупция среди чиновников: По данным СМИ, за последние годы фигурантами коррупционных дел стали почти 40 высокопоставленных чиновников Башкирии, в основном в сферах строительства, дорожного хозяйства и управления земельными ресурсами.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.