Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
По версии следствия, 19-летний уроженец Абзелиловского района увлекся радикальными идеями во время учебы. С января по октябрь 2025 года он вел два телеграм-канала, где публиковал посты с оправданием насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Башкортостану

Эксперты ФСБ установили, что студент открыто поддерживал известного террориста, который находится в федеральном розыске и скрывается за границей. Кроме того, юноша координировал действия с представителями двух запрещенных в России группировок.

После задержания сотрудниками Центра «Э» и ФСБ парень полностью признал вину по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Ближайшие два месяца он проведет в изоляторе: суд решил, что на свободе фигурант может сбежать или уничтожить улики.

Это не первый случай вербовки молодежи в регионе за последние месяцы. В октябре 2025 года силовики задержали 14-летнюю школьницу из Башкирии. Девочку обвинили в подготовке теракта и связях с кураторами из-за рубежа. В том же месяце уголовное дело завели на еще одного подростка из Уфы — за публичные призывы к терроризму в соцсетях.

В начале декабря ФСБ накрыла крупную группировку из восьми человек, которые планировали создать «халифат» и вербовали новых адептов. У них изъяли оружие и экстремистскую литературу.

Криминогенная ситуация в регионе остается сложной. По данным МВД, Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по числу тяжких преступлений, уступая только Татарстану. За полгода этот показатель вырос почти на 7%.

26.12.2025
Экономика

Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

здание мэрии города Уфы
Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.
25.12.2025
Новости

Яндекс Недвижимость: новостройки Уфы подешевели до 7,7 млн рублей

многоквартирный дом с лоджией
Квартиры в новых домах Уфы подешевели в середине декабря. Средняя цена лота упала на 4% и составила 7,7 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
25.12.2025
Спорт

Уфа примет Всемирные армейские игры в 2028 году

заставка news-bash
Столица Башкортостана получила право на проведение Всемирных армейских игр — 2028. На соревнования приедут профессиональные военные спортсмены и ветераны спецоперации, для которых турнир станет этапом реабилитации.
24.12.2025
Новости

Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

Марат Латыпов
Бывший начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов вернулся на службу. Теперь он отвечает за гражданскую оборону столицы в команде мэра Ратмира Мавлиева.
24.12.2025
Новости

Проект реконструкции Госцирка в Уфе за 2 млрд рублей прошел госэкспертизу

госцирк
Проект реконструкции уфимского Госцирка прошел государственную экспертизу. Работы стоимостью 2 млрд рублей начнутся в 2026 году, а первых зрителей арена примет в 2028-м.
24.12.2025
Новости

Участок набережной в Уфе официально назвали «Площадь Агидели»

колоннада на набережной Белой
Участок набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы получил официальное название — «площадь Агидели». Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 24 декабря.
24.12.2025
Происшествия

В Уфе школьник попал в реанимацию из-за съеденного Choco Pie

сумка скорой помощи
Семилетний мальчик едва не задохнулся от отека Квинке, съев дома подаренное в школе пирожное. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
24.12.2025
Происшествия

В Уфе мужчина спас подростка от нападения собаки в подъезде на Борисоглебской

нападение собаки на подростка
Житель Черниковки спас подростка от нападения собаки в доме на улице Борисоглебской. Агрессивное животное без намордника загнало ребенка в угол и сбило с ног, владелец пса появился лишь после инцидента.
