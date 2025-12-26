Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.

По версии следствия, 19-летний уроженец Абзелиловского района увлекся радикальными идеями во время учебы. С января по октябрь 2025 года он вел два телеграм-канала, где публиковал посты с оправданием насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Башкортостану

Эксперты ФСБ установили, что студент открыто поддерживал известного террориста, который находится в федеральном розыске и скрывается за границей. Кроме того, юноша координировал действия с представителями двух запрещенных в России группировок.

После задержания сотрудниками Центра «Э» и ФСБ парень полностью признал вину по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Ближайшие два месяца он проведет в изоляторе: суд решил, что на свободе фигурант может сбежать или уничтожить улики.

Это не первый случай вербовки молодежи в регионе за последние месяцы. В октябре 2025 года силовики задержали 14-летнюю школьницу из Башкирии. Девочку обвинили в подготовке теракта и связях с кураторами из-за рубежа. В том же месяце уголовное дело завели на еще одного подростка из Уфы — за публичные призывы к терроризму в соцсетях.

В начале декабря ФСБ накрыла крупную группировку из восьми человек, которые планировали создать «халифат» и вербовали новых адептов. У них изъяли оружие и экстремистскую литературу.

Криминогенная ситуация в регионе остается сложной. По данным МВД, Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по числу тяжких преступлений, уступая только Татарстану. За полгода этот показатель вырос почти на 7%.